Очищаю почву после больных томатов - от фитофторы следа не остается: вот что нужно делать

Как очистить почву после зараженных томатов

После выращивания помидоров, пораженных фитофторой и другими грибковыми заболеваниями, необходимо обязательно заняться очисткой почвы. Для этого не придется использовать всю таблицу Менделеева, так как есть способ, который состоит из нескольких этапов. Он точно покажет достойный результат.

Уборка

Первое, что нужно сделать - это убрать все стебли, опавшие листья и прочие растительные остатки, которые есть на грядке. Не нужно пытаться достать из почвы каждый корешок, так как это не будет представляться возможным.

Что делать с зараженной ботвой

Ботва с грибком подходит только для сжигания, так как в компост ее класть нельзя. Сгоревшие растительные осадки превратятся в золу, которую можно использовать для удобрения грядок. Бояться не нужно, так как высокие температуры убивают любые вирусы и грибки, сообщает "АиФ".

Обработка почвы и теплицы

С обработкой грядок следует проявлять осторожность, так как обычная химия, кипяток, повышенные дозы медного или железного купороса могут навредить. Походящий вариант - препараты на основе полезных бактерий.

Фитофтора и прочие грибки могут быть не только в почве, но и на поверхности самой теплицы. Именно поэтому важно обрабатывать и парник. Стоит вымыть теплицу, после чего обработать спиртом.

Стоит ли сеять сидераты

Считается, что некоторые растения способны не только рыхлить грунт, но и препятствовать развитию грибковых заболеваний. Но на самом деле это является преувеличением.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова давно не сталкивается с фитофторозом на томатах, так как она предпринимает профилактические меры. В них входит: проветривание теплицы, умеренный полив, внесение фитоспорина .

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Осенью закапываю дырявое ведро в грядку: внутри всю зиму работает «биофабрика» — весной земля рыхлая, хоть руками копай

1 ведро под смородину до конца октября — и летом куст усыпан крупными «бусинами»: ягоды свисают гроздьями до земли

Собираю парник из пластиковых бутылок как конструктор: открываю дачный сезон раньше всех, закрываю позже