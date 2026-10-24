Собираю парник из пластиковых бутылок как конструктор: открываю дачный сезон раньше всех, закрываю позже

Как сделать парник из пластиковых бутылок

После наступления дачного сезона садоводы стремятся быстрее высадить зелень и другие ранние культуры. Но планам часто мешают ночные холода. Молодые растения имеют уязвимость перед низкой температурой, но выход все-таки есть.

Помочь сможет парник, сделанный из пластиковых бутылок. Достаточно использовать те емкости, которые остались после напитков. Из них можно сделать укрытие, которое будет сохранять тепло, а также препятствовать распространению ветра.

Что понадобится

Лучше всего брать бутылки объемом 1,5-2 литра. Также понадобятся крепления и садовые дуги.

Прозрачные бутылки отлично пропускают свет, поэтому стоит брать именно их. Использование цветных бутылок допускается только в небольшом количестве.

С емкостей необходимо убрать этикетки, очистить поверхность от клея. После этого следует отрезать дно у каждой бутылки, снять крышки. Для формирования длинных секций необходимо вставлять одну бутылку в другую. Для соединения потребуются стяжки или прочная нить.

Сборка каркаса

На грядке следует установить и закрепить несколько дуг, после чего бутылочные секции распределяют вдоль и соединяют между собой. Если края пластика являются острыми, то их можно обработать наждачной бумагой.

С одной стороны парник должен оставаться открытым, иначе растениям может стать слишком жарко. Важно понимать, что такой парник не сможет заменить стандартную теплицу.

Какие культуры можно высадить

Парник прекрасно подойдет для редиса, укропа, шпината, салата, зеленого лука и петрушки. Посев следует начинать тогда, когда земля уже достаточно прогрелась.

Для огурцов и помидоров такой парник может стать лишь временным, поэтому его не стоит рассматривать для этих культур, сообщает progorod33.ru.

Как использовать конструкцию осенью

Парник легко переносится на любые грядки, его можно использовать для выращивания поздних культур. Зимой бутылки можно хранить в сарае, что позволит их уберечь от мороза.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова поставила на своем участке небольшой парник из бутылок. Он пригодился для выращивания зелени. Если бутылки получили повреждения, то можно частично разобрать конструкцию, заменить их на новые.

Фото: Сгенерировано ИИ

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