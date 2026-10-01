Можно ли мыться при включенной стиральной машинке: запомните и всем родным расскажите - совет от электрика

Допускается ли принимать душ при работающей стиральной машинке

В ванной комнате электричество и вода постоянно соседствуют друг с другом. Многие люди стараются не стирать вещи в машинке, пока моются, но находятся и те, которые ничего не боятся. Кто из них прав? На самом деле истина находится посередине.

В чем заключается риск

Если стиральная машинка просто включена в розетку, то это не несет никакого риска. Опасность появляется в тот момент, когда у бытовой техники возникает неисправность. Речь идет о поврежденной изоляции, поломке машинки, а также о проблемах с проводкой. Именно в этот момент на корпусе остается опасное напряжение.

Худшим проводником является мокрый человек, поэтому даже незначительный ток способен привести к последствиям.

Можно или нельзя

Работающая стиральная машина не гарантирует, что человека ударит током. Но не стоит считать бытовую технику безопасной. Важно понимать, есть ли защитные устройства.

Лучше всего не принимать ванну или душ во время работы стиральной машинки, сообщает progorod33.ru.

Почему не стоит тянуться к стиральной машине из ванны

Если человек принимает ванну, а рядом работает машинка, то при неисправности ток начнет проходить через тело. Риск удвоится в том случае, если задеть кран или трубу.

Чтобы подобной проблемы не случилось, в ванной комнате принято делать систему уравнивания потенциалов. Благодаря этому разница не сможет “ударить” по человеку.

Правила

Не используйте машинку с поврежденным проводом или корпусом.

Вызовите мастера, если почувствовали покалывание при прикосновении к машинке.

Убедитесь, что розетки соответствуют требованиям.

Не ставьте на стиральную машинку шампуни, гели для душа и прочие средства.

«В ванной главное — не сама стиралка, а проводка и заземление. Если они в порядке, риск минимален. Если нет — никакая осторожность не спасёт», — говорит электрик Алексей Смирнов.

Вывод

Если стиральная машина включена, то это не гарантирует, что вас ударит током во время принятия душа. Но риск все-таки есть, поэтому лучше всего отказаться от подобной затеи.

Фото: Сгенерировано ИИ

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