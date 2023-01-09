Алексей Смирнов

Дружили до последнего вздоха.
Почему его пропустили на монтаже?
На портале Законодательного собрания Санкт-Петербурга опубликован обновлённый состав Экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания, который уже начал готовить школьные пищеблоки города к новому учебному году. По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, из совета были выведены многие эксперты и представители профильных комитетов, а их места заняли приближённые к главе города люди, не имеющие какого-либо официального отношения к соцпиту. Пресса не раз указывала их, как теневых покровителей рынка, объём которого в текущем году может превысить 30 миллиардов рублей.
Будущий артист проявлял себя на фронте как герой, хотя и не любил вспоминать военные годы.
Леонид Быков настоял, чтобы роль автотехника досталось комедийному артисту.
Следственный комитет (СК) задержал новых фигурантов дела о разливе нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 в Норильске. Задержанными оказались директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные официального представителя СК Светланы Петренко.
Смешных шуток много не бывает, как и хорошего настроения, которое гарантированно будет у всех, кто проведёт вечер 9 июля на Большом концерте StandUp Petersburg. Тем более что специальным гостем в
Похоже, что резиденты «StandUp Petersburg» не намерены покидать стены клуба «Космонавт» и в этот раз приезжают туда с большим весенним концертом. Ребята выйдут на его сцену
Финальное осеннее выступление комиков «StandUp Petersburg» намечено на 8 ноября в клубе «Космонавт». В этот день резиденты шоу порадуют гостей вечера новыми монологами, с удивительной
Комические номера пользуются всё большей популярностью, поэтому клуб «Космонавт» предоставляет возможность на своей сцене увидеть любимых героев стэндапа: 29 июля состоится большой летний концерт
Ансамбль ударных музыкальных инструментов «MarimbaMix» приглашают гостей послушать уникальный микс разных стилей и эпох. Это концерт для тех, кто считает классическую музыку скучной и однообразный.
24 сентября в 20:00 в клубе «Космонавт» состоится большой концерт «StandUp Petersburg». Выступления в жанре StandUp – стиль нового поколения. Это
1 апреля 2015 года в Концертном зале «Колизей» в 19.00 часов участники проекта StandUp Petersburg открывают марафон юмора. В году есть только один день, когда шутить не только можно, а нужно! А если
Совместная выставка ресторана BIBLIOTEKA и фотографа Семёна Кузьмина, посвященная женщинам. В кадре - выдающиеся мужчины Петербурга со своими фирменными блюдами. «Ребята, я, наверное, в паб не
Бывший ревизор МВД, осужденный за взяточничество, проведет в колонии 6 лет: вчера суд Красногвардейского района оставил его приговор без изменений. Алексей Серединин будет отбывать наказание в виде
Трио "Смирнов, Иванов, Соболев" – один из самых ярких юмористических коллективов современной comedy-индустрии. Трио образовалось в 2013 году, когда уже опытные комики Антон Иванов,
Дорогие дети их родители и все, кто любит слушать и ставить аудиосказки! СКОРО выйдет детская музыкальная аудиосказка "Прекрасная Вампука" для всей семьи о том, как друзья Данила Горыныч и
22 ноября на борту фрегата «Благодать» состоится вечеринка Comedy Petersburg. Своим искромётным юмором вас будут радовать хорошо известные вам артисты: трио «Смирнов, Иванов,
21 сентября в театре эстрады им.Райкина состоялось открытие сезона Comedy Club Petersburg. Артисты выступили с большим концертом. Атмосфера была наполнена веселыми шутками, розыгрышами и
18 октября, Ледовый дворец Гарик Мартиросян, Тимур Бартрутдинов, Гарик Харламов, Вадим Галыгин, Саша Незлобин и другие звездные резиденты Comedy Club в Санкт-Петербурге этой осенью! Яркое шоу в