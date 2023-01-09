Алексей Смирнов

Приговор по делу о самой большой в истории Петербурга взятке остался в силе: бывший сотрудник МВД проведет за решеткой 6 лет

Бывший ревизор МВД, осужденный за взяточничество, проведет в колонии 6 лет: вчера суд Красногвардейского района оставил его приговор без изменений. Алексей Серединин будет отбывать наказание в виде