Все новости / Алексей Смирнов

Алексей Смирнов

Общество
Беглов легализует теневых покровителей рынка соцпита Петербурга через Экспертно-координационный совет
На портале Законодательного собрания Санкт-Петербурга опубликован обновлённый состав Экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания, который уже начал готовить школьные пищеблоки города к новому учебному году. По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, из совета были выведены многие эксперты и представители профильных комитетов, а их места заняли приближённые к главе города люди, не имеющие какого-либо официального отношения к соцпиту. Пресса не раз указывала их, как теневых покровителей рынка, объём которого в текущем году может превысить 30 миллиардов рублей.
04 июл 2022 17:16
Общество
Руководство норильской ТЭЦ-3 задержали по делу о разливе топлива
Следственный комитет (СК) задержал новых фигурантов дела о разливе нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 в Норильске. Задержанными оказались директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные официального представителя СК Светланы Петренко.
10 июн 2020 14:25
Шоу-бизнес
Шедевры классической музыки в современном звучании от ансамбля «MarimbaMix»
Ансамбль ударных музыкальных инструментов «MarimbaMix» приглашают гостей послушать уникальный микс разных стилей и эпох. Это концерт для тех, кто считает классическую музыку скучной и однообразный.
25 мар 2016 16:49
Происшествия
Приговор по делу о самой большой в истории Петербурга взятке остался в силе: бывший сотрудник МВД проведет за решеткой 6 лет
Бывший ревизор МВД, осужденный за взяточничество, проведет в колонии 6 лет: вчера суд Красногвардейского района оставил его приговор без изменений. Алексей Серединин будет отбывать наказание в виде
10 фев 2015 10:01
Эксклюзив
Последние новости
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
«Алиса, ты меня слышишь?»: об этом опасном свойстве умных колонок знают не все Общество
Базовый гардероб для 40-летних: эти уловки превратят любую даму в икону моды Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес