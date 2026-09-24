Тест по фильму «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»: как хорошо вы помните культовую комедию?

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» — культовая советская комедия Леонида Гайдая, вышла в 1965 году. Фильм состоит из трёх новелл, объединённых студентом Шуриком. Главные роли исполнили Александр Демьяненко, Алексей Смирнов, Евгений Моргунов, Георгий Вицин и Юрий Никулин. Многие фразы из фильма стали крылатыми. Проверьте, помните ли вы их и этот фильм?
Вопрос 1. Как называлась новелла, в которой Шурик сдавал экзамен?
А) "Наваждение"
Б) "Напарник"
В) "Озарение"
Вопрос 2. В чем была цель операции "Ы"?
А) Инсценировать ограбление со взломом
Б) Похитить невесту
В) Ограбить склад
Вопрос 3. Кому принадлежит фраза: «На кошках тренируйся»?
А) Трус
Б) Бывалый
В) Балбес
Вопрос 4. Кто говорит: «Кто не работает, тот ест!»?
А) Федя
Б) Шурик
В) Бывалый
Правильные ответы
А) Название новеллы - "Наваждение"
А) Операция «Ы» заключалась в том, чтобы инсценировать кражу на складе
В) Балбес отправил Труса тренироваться на фаянсовых фигурках кошек.
А) Федя. В новелле «Напарник» Федя поучает Шурика: «Кто не работает, тот ест! Учись, студент!».
Если вы ответили правильно на все четыре вопроса — вы настоящий знаток советской комедии. Если где-то ошиблись — самое время пересмотреть фильм и получить удовольствие от игры великих актёров.
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