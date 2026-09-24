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Напиток из осенних плодов станет полезной заменой черному чаю и кофе: масса витаминов в одном стакане

Опубликовано: 24 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Напиток из осенних плодов станет полезной заменой черному чаю и кофе: масса витаминов в одном стакане
фото legion-media
Чем заменить привычные напитки осенью

Кофе и чёрный чай бодрят, но не всем такой заряд энергии нужен каждый день — да и пользы в них не так уж много. Хочется чего-то более мягкого, но при этом полезного? Есть отличный вариант, который диетологи ставят в один ряд с самыми ценными напитками.

Речь про настой шиповника — простой, доступный и по-настоящему витаминный выбор.

Почему шиповник — хорошая замена

Диетолог Евгений Арзамасцев подчёркивает: шиповник — не просто «травяной отвар», а настоящий концентрат полезных веществ.

В нём хватает витамина С, есть витамины А и группы В, а ещё важные микроэлементы — марганец, медь, железо. Всё это работает на обмен веществ, здоровье кожи и даже помогает организму лучше усваивать другие витамины.

Как правильно готовить настой

  • Использовать термос: так ягоды лучше отдают полезные вещества.
  • Брать воду температурой 60–70 градусов: при сильном кипятке часть витаминов разрушается.
  • Настаивать несколько часов — так вкус и польза будут ярче.

Вывод

Настой шиповника — достойная и полезная замена кофе и крепкому чаю. Он даёт мягкий эффект, не перегружает нервную систему и насыщает организм витаминами. Главное — готовить его правильно, чтобы сохранить максимум пользы.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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