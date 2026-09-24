Беру сыр и яйцо – готовлю вкуснющее хачапури: простой рецепт на сковороде

Предлагаем познакомиться с простым рецептом хачапури. Это блюдо станет отличным вариантом для полноценного завтрака.
Ингредиенты:
- Адыгейский сыр — 400 граммов;
- мука — 1 стакан;
- яйцо — 1 штука;
- сметана (20%) — 200 граммов;
- соль — 0,5 ч. ложки;
- растительное масло — 2 ст. ложки;
- сливочное масло — 50 граммов.
Инструкция по приготовлению:
Просейте муку в емкость и добавьте яичный белок. Перемешайте компоненты, внесите соль, растительное масло и сметану. Вымешанное тесто оставьте «отдыхать» в закрытой упаковке на 30 минут.
Для подготовки начинки соедините измельченный сыр с желтком и предварительно растопленным сливочным маслом. Тщательно перемешайте до однородной массы.
Разделите тесто на 6 равных частей. Раскатайте каждую порцию до толщины 4–5 мм, поместите начинку в центр и сформируйте «мешочек». Слегка придавите заготовку и раскатайте до получения формы лепешки.
Обжаривайте лепешки на сухой сковороде при умеренной температуре по 3–4 минуты с каждой стороны. При переворачивании накройте сковороду крышкой; готовность определяется по характерному вздутию теста.
Разложите хачапури на тарелки и смажьте растопленным сливочным маслом. Подачу рекомендуется осуществлять со сметаной.
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