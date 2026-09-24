Городовой / Новости Петербурга / Беру сыр и яйцо – готовлю вкуснющее хачапури: простой рецепт на сковороде
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 ложку в стиралку — и полотенца мягче пуха: больше не будет колючей наждачки Полезное
Каблук-рюмочка, «крокодил» и красные сапоги: из каких деталей складывается стильная осень в Петербурге Новости Петербурга
Не вагонкой: отделываю помещения в бане другим материалом — простой в монтаже и недорогой Новости Петербурга
Самый приятный город для жизни в РФ: дешёвое жильё и полно работы - туда активно переезжает молодежь Полезное
К десятой статуэтке с пекинским лаком и жестовым языком: «Царское Село» претендует на главную премию страны Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Беру сыр и яйцо – готовлю вкуснющее хачапури: простой рецепт на сковороде

Опубликовано: 24 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Беру сыр и яйцо – готовлю вкуснющее хачапури: простой рецепт на сковороде
Беру сыр и яйцо – готовлю вкуснющее хачапури: простой рецепт на сковороде
Городовой ру
Быстрое блюдо, которое не оставит никого равнодушным

Предлагаем познакомиться с простым рецептом хачапури. Это блюдо станет отличным вариантом для полноценного завтрака.

Ингредиенты:

  • Адыгейский сыр — 400 граммов;
  • мука — 1 стакан;
  • яйцо — 1 штука;
  • сметана (20%) — 200 граммов;
  • соль — 0,5 ч. ложки;
  • растительное масло — 2 ст. ложки;
  • сливочное масло — 50 граммов.

Инструкция по приготовлению:

Просейте муку в емкость и добавьте яичный белок. Перемешайте компоненты, внесите соль, растительное масло и сметану. Вымешанное тесто оставьте «отдыхать» в закрытой упаковке на 30 минут.

Для подготовки начинки соедините измельченный сыр с желтком и предварительно растопленным сливочным маслом. Тщательно перемешайте до однородной массы.

Разделите тесто на 6 равных частей. Раскатайте каждую порцию до толщины 4–5 мм, поместите начинку в центр и сформируйте «мешочек». Слегка придавите заготовку и раскатайте до получения формы лепешки.

Обжаривайте лепешки на сухой сковороде при умеренной температуре по 3–4 минуты с каждой стороны. При переворачивании накройте сковороду крышкой; готовность определяется по характерному вздутию теста.

Разложите хачапури на тарелки и смажьте растопленным сливочным маслом. Подачу рекомендуется осуществлять со сметаной.

Читайте также:

В фарш крошу лапшичку — и котлеты сочатся соком: жаль, не жарила так раньше — пышнее и мягче.

Бюджетный паштет, а удовольствия вагон: вместо колбасы делаю намазку — и на перекус, и на праздник.

Стакан творога и 10 минут времени: творожные рулетики «Райские» с кокосовой начинкой – рецепт.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 18
🙏 1
😹 2
🙀
😿 1
Поделитесь новостью