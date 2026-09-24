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После огурцов — обязательно: 100 г в воду — и теплица чище не бывает, лучший способ обработки

Опубликовано: 24 сентября 2026 03:04
 Проверено редакцией
После огурцов — обязательно: 100 г в воду — и теплица чище не бывает, лучший способ обработки
После огурцов — обязательно: 100 г в воду — и теплица чище не бывает, лучший способ обработки
Городовой ру
После огурцов теплица требует восстановления. Рассказываем, как горчичный настой за пару дней оздоравливает почву и готовит её к новому сезону.

Огуречный сезон в теплице заканчивается, но работа огородника на этом не останавливается. Почва, отдавшая силы на урожай, становится уязвимой: в ней накапливаются возбудители болезней, а полезная микрофлора ослабевает. Опытные дачники знают: оставлять теплицу без обработки — рисковать будущим сезоном. Однако не обязательно покупать дорогие препараты. Есть бюджетное и эффективное решение.

Почему горчица справляется с задачей

Горчица — не только приправа, но и природный антисептик. Её состав подавляет развитие патогенных микроорганизмов и одновременно стимулирует полезную микрофлору. Это ключевой момент: обрабатывая почву настоем, огородник не просто обеззараживает её, а запускает естественные процессы восстановления. Структура грунта улучшается, плодородие растёт. Такой эффект сравним с действием специальных биопрепаратов, но обходится в копейки.

Как приготовить рабочий раствор

Рецепт прост. Понадобится 100 граммов горчичного порошка или семян и 10 литров тёплой воды.

Компоненты соединяют и оставляют настаиваться на 2–3 дня, периодически помешивая. Затем настой процеживают и равномерно распределяют по грядкам. Расход — около ведра на 2–3 квадратных метра. Важно использовать раствор свежим: со временем его свойства слабеют.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова применяет этот метод несколько лет. Она советует после полива заделать в верхний слой почвы немного компоста или золы — это усиливает эффект и ускоряет восстановление. Ещё один её приём: если вы сеяли горчицу как сидерат, не выбрасывайте подрезанную зелень. Заделайте её в землю — получите дополнительное питание и разрыхление. А чтобы настой сохранял силу, держите его в тёмном прохладном месте и используйте в течение трёх дней.

Горчичный настой — доступная альтернатива химии для осенней обработки теплицы. Весной земля будет готовой к посадкам.

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Автор:
Евгения Сухова
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