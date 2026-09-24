После огурцов — обязательно: 100 г в воду — и теплица чище не бывает, лучший способ обработки

Огуречный сезон в теплице заканчивается, но работа огородника на этом не останавливается. Почва, отдавшая силы на урожай, становится уязвимой: в ней накапливаются возбудители болезней, а полезная микрофлора ослабевает. Опытные дачники знают: оставлять теплицу без обработки — рисковать будущим сезоном. Однако не обязательно покупать дорогие препараты. Есть бюджетное и эффективное решение.
Почему горчица справляется с задачей
Горчица — не только приправа, но и природный антисептик. Её состав подавляет развитие патогенных микроорганизмов и одновременно стимулирует полезную микрофлору. Это ключевой момент: обрабатывая почву настоем, огородник не просто обеззараживает её, а запускает естественные процессы восстановления. Структура грунта улучшается, плодородие растёт. Такой эффект сравним с действием специальных биопрепаратов, но обходится в копейки.
Как приготовить рабочий раствор
Рецепт прост. Понадобится 100 граммов горчичного порошка или семян и 10 литров тёплой воды.
Компоненты соединяют и оставляют настаиваться на 2–3 дня, периодически помешивая. Затем настой процеживают и равномерно распределяют по грядкам. Расход — около ведра на 2–3 квадратных метра. Важно использовать раствор свежим: со временем его свойства слабеют.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова применяет этот метод несколько лет. Она советует после полива заделать в верхний слой почвы немного компоста или золы — это усиливает эффект и ускоряет восстановление. Ещё один её приём: если вы сеяли горчицу как сидерат, не выбрасывайте подрезанную зелень. Заделайте её в землю — получите дополнительное питание и разрыхление. А чтобы настой сохранял силу, держите его в тёмном прохладном месте и используйте в течение трёх дней.
Горчичный настой — доступная альтернатива химии для осенней обработки теплицы. Весной земля будет готовой к посадкам.
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