Висячка вокруг талии уходит, а пресс остается: 1 упражнение Бубновского — и уже через 2 недели результат

Освойте простое упражнение на дыхание и уже через 2-4 недели заметите результат.
Почему живот выглядит нависшим
Форма живота зависит от поперечной мышцы — внутреннего корсета, который поддерживает органы. Когда она неактивна, появляется характерный «мешочек», особенно заметный к вечеру. Классические скручивания и планка эту зону почти не задействуют. Чтобы включить мышцу в работу, нужна особая втяжка с акцентом на выдох.
Как выполнять упражнение
Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы прижмите к полу. Руки положите на живот, чтобы чувствовать движение. Сделайте глубокий выдох через рот со звуком «хаа» и одновременно втяните живот к позвоночнику. Грудная клетка остается неподвижной. Задержитесь на 2–3 секунды, затем расслабьтесь. Для контроля положите на живот небольшой мячик или подушку. Начните с 20 повторов в день, постепенно доводя до 50.
Кому подходит методика
Упражнение полезно всем, кто хочет укрепить мышцы корпуса и улучшить пищеварение. Особенно актуально для женщин после 40 лет, когда снижается тонус мышц и меняется гормональный фон. При хронических заболеваниях ЖКТ, позвоночника или сердца сначала посоветуйтесь с врачом.
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