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Висячка вокруг талии уходит, а пресс остается: 1 упражнение Бубновского — и уже через 2 недели результат

Опубликовано: 24 сентября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Висячка вокруг талии уходит, а пресс остается: 1 упражнение Бубновского — и уже через 2 недели результат
Висячка вокруг талии уходит, а пресс остается: 1 упражнение Бубновского — и уже через 2 недели результат
Городовой ру
Причина выпирающего живота часто не в жире, а в слабости глубинных мышц. Есть методика, которая не требует выносливости и силы.

Освойте простое упражнение на дыхание и уже через 2-4 недели заметите результат.

Почему живот выглядит нависшим

Форма живота зависит от поперечной мышцы — внутреннего корсета, который поддерживает органы. Когда она неактивна, появляется характерный «мешочек», особенно заметный к вечеру. Классические скручивания и планка эту зону почти не задействуют. Чтобы включить мышцу в работу, нужна особая втяжка с акцентом на выдох.

Как выполнять упражнение

Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы прижмите к полу. Руки положите на живот, чтобы чувствовать движение. Сделайте глубокий выдох через рот со звуком «хаа» и одновременно втяните живот к позвоночнику. Грудная клетка остается неподвижной. Задержитесь на 2–3 секунды, затем расслабьтесь. Для контроля положите на живот небольшой мячик или подушку. Начните с 20 повторов в день, постепенно доводя до 50.

Кому подходит методика

Упражнение полезно всем, кто хочет укрепить мышцы корпуса и улучшить пищеварение. Особенно актуально для женщин после 40 лет, когда снижается тонус мышц и меняется гормональный фон. При хронических заболеваниях ЖКТ, позвоночника или сердца сначала посоветуйтесь с врачом.

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Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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