Как заставить тягу работать как мощный вентилятор: лучшее решение для гаража и погреба

Простой лайфхак для улучшения тяги

Шумные вентиляторы тратят электричество и требуют обслуживания. Но тягу можно усилить без двигателей и проводов. Используйте силу ветра — и вентиляция заработает как мощная турбина. Проверено на практике: муж автора "Городового" Алины Владимировой собрал такой дефлектор за час и забыл о духоте.

Как дефлектор усиливает тягу

Н-образная конструкция из пластиковых труб создает эффект Вентури. Поток ветра проходит через раструбы и создает разрежение, вытягивая воздух из помещения. Установите устройство на выход трубы — и отток усилится в разы без единого вентилятора. Работает бесшумно, без электричества и обслуживания.

Что подготовить и как собрать

Материалы найдутся в любом магазине: труба 110 мм длиной 2–3 метра и три тройника того же диаметра. Сборка занимает около 15 минут. Соедините три тройника: центральный расположите горизонтально, два по бокам. Наденьте готовую конструкцию на верх вентиляционной трубы высотой 2–3 метра. Дефлектор засасывает даже мелкий мусор, не требуя ухода. Можно брать самые дешевые детали — на все уйдет меньше тысячи рублей.

Вывод

Не тратьте деньги на вентиляторы и не терпите загазованность. Соберите Н-образный дефлектор за час из труб и тройников. Установите его на вытяжной канал. Ветер станет бесплатным помощником, обеспечивая чистый воздух без шума и счетов за электричество.

Мнение автора

Автор «Городового» Алина Владимирова считает, что такие решения незаслуженно обходят вниманием. Люди привыкли покупать готовое, хотя простая конструкция из труб дает тот же результат без затрат на электричество и ремонт. Если у вас есть руки и час времени, не тратьте деньги на шумную технику — соберите дефлектор сами и оцените разницу.

Читайте также:

Снимаем «спасательный круг» с талии за 2 недели: три простых упражнения стоя – результат в октябре

7 санаториев у моря, где отдыхают пенсионеры «на опыте»: пляжи чище, а цены в 2 раза ниже, чем в Сочи

Размешиваю 1 ложку в ведре — и полы сверкают чистотой: ни разводов, ни грязи

Капля в яйца – и омлет поднимается мгновенно: не опускается даже холодным

«Гала» в прошлом – в топе у дачников другой сорт картошки: с куста по 20 крупных клубней