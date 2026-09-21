7 санаториев у моря, где отдыхают пенсионеры «на опыте»: пляжи чище, а цены в 2 раза ниже, чем в Сочи

Куда поехать осенью на оздоровление

Чем взрослее люди, тем лучше они относятся к отдыху в бархатный сезон. В это время уже нет сильного пекла, толп туристов с детьми, и цены становятся определенно ниже.

Автор «Городового» Алина Владимирова специально для читателей сделала подборку лучших мест для отдыха тех, кто уже «на опыте».

Крым для целебного воздуха

Западный Крым идеален для людей старшего возраста. В поселке Черноморское на Тарханкуте вас ждут широкие песчаные пляжи с пологим входом в воду.

В Оленевке воздух насыщен йодом и фитонцидами, что полезно при заболеваниях дыхательной системы.

Евпатория предлагает полноценные оздоровительные программы: местные санатории используют грязи и рапу Мойнакского озера.

В Орджоникидзе сосновые леса спускаются прямо к воде, создавая уникальный микроклимат.

Обратите внимание на Краснодарский край

Побережье Азовского моря предлагает отличные условия для бюджетного отдыха. Хутор Бетта защищен горами от холодных ветров, здесь царит атмосфера покоя.

В Кучугурах вас ждет мелкое и теплое море, богатое полезными микроэлементами, а также грязевые вулканы для лечебных ванн.

Ейск имеет развитую инфраструктуру и лечебные грязевые лиманы. Цены здесь значительно ниже, чем в раскрученных южных санаториях.

Почему осень подходит для отдыха:

Погода комфортная: жара спадает, температура оптимальна для прогулок;

Море остается теплым, сохраняя тепло, накопленное за лето;

Цены снижаются на 30-50 процентов по сравнению с летом;

Туристов меньше, что позволяет спокойно гулять и посещать процедуры.

При выборе места руководствуйтесь тремя принципами: ровный рельеф без крутых подъемов, отсутствие экстремальной влажности и доступная стоимость. В перечисленных поселках цена за сутки начинается от 1500-2000 рублей, тогда как в Сочи аналогичный номер обойдется минимум в 5000-7000 рублей.

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