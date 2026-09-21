Не сорт, а огуречный завод: «шпарит» зеленцы словно заведенный до октября – плоды слаще меда и без пустот

Назван сорт огурцов, который удивит своей урожайностью даже скептиков

Осенний период оптимален для заблаговременного планирования ассортимента сортов и гибридов огурцов для предстоящего сезона. При выборе посевного материала рекомендуется учитывать способ опыления и габариты плодов; в частности, для тепличного выращивания предпочтительны партенокарпические виды.

Описание сорта «Альянс F1»

Одним из высокоурожайных решений является гибрид «Альянс F1», успешно зарекомендовавший себя в условиях средней полосы. Данный сорт отличается неприхотливостью, устойчивостью к неблагоприятным внешним факторам и хорошей транспортабельностью. «Альянс F1» характеризуется ранним началом плодоношения с сохранением высокой продуктивности до наступления холодов.

Растения этого гибрида обладают умеренным ростом и ветвистостью, листва среднего размера с характерным волнообразным краем. В узле формируется от одной до трех завязей.

«Альянс F1» — среднеспелый гибрид, вступающий в фазу плодоношения на 51–54-й день после появления полных всходов. Длительный период вегетации обеспечивает стабильный сбор урожая в течение всего сезона.

Плоды гибрида имеют цилиндрическую форму и достигают 15–16 сантиметров в длину.

Поверхность плодов имеет редкие мелкие бугорки. Масса зеленцов варьируется в диапазоне от 92 до 115 граммов. Продукция пригодна как для реализации в свежем виде, так и для консервирования.

Отзывы огородников

«Шикарный сорт огурцов, урожайность хорошая,выдержал жару больше 40 градусов и ещё плодоносит. Рекомендую»,– пишет Вера Д.

«Я живу на юге, это первые огурцы, которые нормально у меня плодят! Я довольна, как слон. Огурцы вкусные, урожайные, колючие, плотные. В холодильнике долго лежат, как только что сорвали. Засолила уже несколько баночек. На следующий год еще прикупила», – делится Наталья К.

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