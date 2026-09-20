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Хрустящие и без горечи: в 2026 году нашла лучший сорт огурцов для дома — шпарят по 11 кг за 43 дня, зеленцы девать некуда

Опубликовано: 20 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Хрустящие и без горечи: в 2026 году нашла лучший сорт огурцов для дома — шпарят по 11 кг за 43 дня, зеленцы девать некуда
Хрустящие и без горечи: в 2026 году нашла лучший сорт огурцов для дома — шпарят по 11 кг за 43 дня, зеленцы девать некуда
Городовой ру
Этот сорт порадует дачников отменным урожаем

Многие огородники стремятся обеспечить семью экологически чистой продукцией круглогодично. Для культивации в домашних условиях на балконе или подоконнике оптимально подходит сорт «Окошко».

Описание сорта

Это самоопыляемый партенокарпический гибрид, разработанный отечественными селекционерами и допущенный к использованию в 2019 году.

Индетерминантный тип роста кустов обеспечивает непрерывное развитие и формирование новых цветочных кистей на протяжении всего вегетационного периода.

Сорт отличается слабым ветвлением. Средняя урожайность составляет 10–11 кг с 1 кв. метра. Период созревания плодов занимает 41–43 дня после появления всходов.

Зеленцы имеют цилиндрическую форму и зеленую окраску с короткими полосками.

Длина плодов составляет 10–14 см при весе 80–90 г. Продукт универсален в использовании: пригоден как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.

Отзывы огородников

«На балконе, где солнце бывает только утром, дождливым летом эти огурцы меня радовали. Вкусные, небольшие, не горчат.
Думаю, если бы солнца было больше, то и огурцов было бы еще больше», – пишет Екатерина Ш. в отзывах на платформе Ozon.

«Хорошие семена. Огурцы взошли отлично. Вкусные выросли несмотря на то, что посадил первого июля. В следующем году посажу раньше и в ведра 10 литровые», – делится Игорь Ф.

Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Артист».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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