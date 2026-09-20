Хрустящие и без горечи: в 2026 году нашла лучший сорт огурцов для дома — шпарят по 11 кг за 43 дня, зеленцы девать некуда

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Семья, у которой было семь яиц Фаберже: кто осмелился составить конкуренцию императорскому собранию

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Феномен коммуналок: почему в Петербурге до сих пор живут в «квартирах на семь семей»

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Скупаю семена этих томатов уже в сентябре: особый сорт с другой планеты — здоровые плоды без фитофторы

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Для завтрака готовлю оладьи-яичницу: сытно, быстро и очень вкусно - можно накормить всю семью

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