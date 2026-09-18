Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 10 кг/м², плоды хрусткие и без горечи

При выборе сортов огурцов для тепличного выращивания требуется особый подход, так как от качества посадочного материала напрямую зависит будущая урожайность. Лучше заняться подбором семян заблаговременно, учитывая высокий спрос на востребованные гибриды.
Какие сорта лучше выбрать для теплиц
Для закрытого грунта оптимально подходят партенокарпические сорта, не требующие опыления. Это позволяет исключить зависимость продуктивности растений от активности насекомых-опылителей и неблагоприятных погодных условий, которые негативно влияют на их жизнедеятельность.
Сорт «Артист F1»
Эксперт в области садоводства Виктория Радзевская отмечает преимущества гибрида «Артист F1». Этот сорт обладает развитой корневой системой, обеспечивающей эффективное питание вегетативной массы и высокую устойчивость к дефициту влаги, что минимизирует риски при нерегулярном поливе.
Гибрид «Артист F1» характеризуется компактными плодами массой до 80 г, что делает их оптимальными для цельноплодного консервирования. Благодаря плотной структуре мякоти огурцы сохраняют хрустящие свойства после термической обработки, а отсутствие генетической предрасположенности к накоплению горечи гарантирует стабильно высокое качество урожая.
Отзывы огородников:
«Шикарный сорт огурцов, урожайность хорошая, выдержал жару больше 40 градусов и ещё плодоносит, рекомендую», – пишет Вера Д.
«Очень нравятся эти огурцы, сажаю не первый год, вкусные, никакой горечи, уже 15 сентября - а они всё ещё нарастают. Всхожесть 100%» – отмечает Ирина Г.
Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Новинка».