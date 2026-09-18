Городовой / Новости Петербурга / Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 10 кг/м², плоды хрусткие и без горечи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
25 граммов уксуса на порцию: почему так было принято подавать пельмени в СССР Полезное
В МФЦ Петербурга появились цифровые помощники: как они спасают пенсионеров от мошенников и помогают освоить смартфоны Новости Петербурга
Лучший день для бани и уборки: народные приметы на 18 сентября, в которые свято верили наши предки Полезное
Капля в яйца – и омлет поднимается мгновенно: не опускается даже холодным Новости Петербурга
Полторы смены для дворников, умные камеры и «технологическая тишина»: как Петербург проживет три дня выборов Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Сад-огород Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 10 кг/м², плоды хрусткие и без горечи

Опубликовано: 18 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 10 кг/м², плоды хрусткие и без горечи
Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 10 кг/м², плоды хрусткие и без горечи
Городовой ру
Этот сорт идеально подойдет для теплиц

При выборе сортов огурцов для тепличного выращивания требуется особый подход, так как от качества посадочного материала напрямую зависит будущая урожайность. Лучше заняться подбором семян заблаговременно, учитывая высокий спрос на востребованные гибриды.

Какие сорта лучше выбрать для теплиц

Для закрытого грунта оптимально подходят партенокарпические сорта, не требующие опыления. Это позволяет исключить зависимость продуктивности растений от активности насекомых-опылителей и неблагоприятных погодных условий, которые негативно влияют на их жизнедеятельность.

Сорт «Артист F1»

Эксперт в области садоводства Виктория Радзевская отмечает преимущества гибрида «Артист F1». Этот сорт обладает развитой корневой системой, обеспечивающей эффективное питание вегетативной массы и высокую устойчивость к дефициту влаги, что минимизирует риски при нерегулярном поливе.

Гибрид «Артист F1» характеризуется компактными плодами массой до 80 г, что делает их оптимальными для цельноплодного консервирования. Благодаря плотной структуре мякоти огурцы сохраняют хрустящие свойства после термической обработки, а отсутствие генетической предрасположенности к накоплению горечи гарантирует стабильно высокое качество урожая.

Отзывы огородников:

«Шикарный сорт огурцов, урожайность хорошая, выдержал жару больше 40 градусов и ещё плодоносит, рекомендую», – пишет Вера Д.

«Очень нравятся эти огурцы, сажаю не первый год, вкусные, никакой горечи, уже 15 сентября - а они всё ещё нарастают. Всхожесть 100%» – отмечает Ирина Г.

Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Новинка».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью