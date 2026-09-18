Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 10 кг/м², плоды хрусткие и без горечи

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Звезда в моей теплице: этот томат умеет удивлять урожайностью и вкусом – личный опыт агронома Ксении Давыдовой

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Для открытого грунта – идеальны: агроном назвала 2 урожайных сорта – семена еще есть в продаже

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Не сорт, а урожайная база в теплице: идеален для консервирования и не болеет - по 130 плодов с куста

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Семья, у которой было семь яиц Фаберже: кто осмелился составить конкуренцию императорскому собранию

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Феномен коммуналок: почему в Петербурге до сих пор живут в «квартирах на семь семей»

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