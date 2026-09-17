Сухие ветки из леса всю осень несу мешками: перед закрытием дачи это бесплатное добро оказывается на вес золота

Как использовать сухие ветки для дачи - полезные советы перед закрытием сезона

Осенью в лесу можно найти под ногами сухие ветки, на которые обычно никто не обращает внимания. Перед закрытием дачного сезона им можно найти применение. Ровные ветки заменят колья, а также смогут стать основой для укрытия растений на зиму.

Оставляем ровные ветки для дачи

Ровные ветки можно использовать в качестве опор и колышков. Они пригодятся для подвязки помидоров, огурцов, гороха, цветов. Осенью ветками можно обозначить места посадки луковичных культур.

Также из веток можно организовать каркас для укрытия многолетников на зиму. Сверху конструкцию достаточно накрыть специальным материалом, что убережет растения от холода и снега.

Разветвленные прутья подойдут для грядок с подзимними посевами. Они помогут удержать листву и снег.

Что делать с ломаными ветками

Небольшие сухие ветки допускается использовать для растопки камина или печи. Такую древесину следует хранить только под навесом, ведь она должна оставаться сухой. Влажные ветки для растопки не подходят.

Гибкие ветки подойдут для плетения бортиков возле клумб. Благодаря этому цветник станет выглядеть красиво без лишних затрат. Такие заготовки будут особенно актуальны в начале нового сезона, когда нужны подпорки, садовые метки. Тратить деньги на специализированные приспособления не придется.

Совет

Валежник и сухостой разрешается собирать не везде, ведь правила могут зависеть от статуса лесной территории и региона. Производить сбор веток запрещено в заповедниках, а также прочих охраняемых местах. В любом лесу нельзя срезать ветки с живых деревьев, сообщает progoroduhta.ru.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует сухие веточки для растопки камина на даче. Благодаря этому не приходится использовать газеты, покупать средства для розжига.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как обрезать гортензию осенью.