Как обрезать гортензию осенью - новые соцветия полезут как из рога изобилия

Нужно ли обрезать и укрывать гортензию на зиму

Обрезать осенью гортензии или нет? Ответ на этот вопрос зависит от вида цветка. Метельчатая и древовидная гортензия нуждаются в разном подходе, пишет источник.

Обрезка метельчатой гортензии

Метельчатая гортензия цветёт на побегах текущего года. Это значит, что весной из почек вырастают новые ветви, на которых и появляются соцветия. Поэтому осенняя обрезка для неё возможна и даже полезна.

Осенью нужно удалить старые цветоносы, а также сухие, слабые, сломанные и растущие внутрь куста побеги. Соцветия срезают, если они стали слишком тяжёлыми и могут сломаться под тяжестью снега.

Здоровые и крепкие побеги укорачивают до 3–4 почек. Срезы делают под углом 45 градусов, на один сантиметр выше здоровой почки. Все срезы рекомендуется присыпать золой или обработать слабым раствором марганцовки.

Молодые растения первого года после посадки лучше без необходимости не обрезать. Им важнее укорениться и спокойно уйти в зиму.

Обрезка древовидной гортензии

Древовидная гортензия также хорошо переносит осеннюю обрезку. Осенью у неё удаляют сухие, слабые, больные и повреждённые побеги. В тёплых регионах часть садоводов обрезает древовидную гортензию осенью. В холодных регионах цветоводы рекомендуют обрезать минимум, и скорректировать обрезку весной.

Молодую древовидную гортензию не стоит резать слишком низко. В первые годы важнее сформировать здоровый скелет куста и не ослабить растение перед зимой.

Укрытие гортензии на зиму

Укрытие зависит от вида гортензии, региона, возраста куста и сорта.

Крупнолистная гортензия в средней полосе не выдерживает температуру ниже -19 C и требует укрытия.

в средней полосе не выдерживает температуру ниже -19 C и требует укрытия. Метельчатая гортензия — самая морозостойкая. Она выдерживает морозы до -35 C. Но молодые растения, свежие посадки и корневую зону лучше защитить мульчей.

— самая морозостойкая. Она выдерживает морозы до -35 C. Но молодые растения, свежие посадки и корневую зону лучше защитить мульчей. Древовидная гортензия тоже считается достаточно зимостойкой. Она выдерживает до -28 C, но молодые кусты и посадки в холодных регионах нуждаются в защите корней.

Вывод

Осенний уход за гортензией требует понимания вида растения. Метельчатая и древовидная гортензии хорошо переносят осеннюю обрезку, так как цветут на побегах текущего года. Крупнолистная нуждается в осторожности и тщательном укрытии.

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