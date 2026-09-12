6 военных фильмов без непобедимых солдат и голливудского пафоса: захватывают зрителя с первых минут

Военные фильмы, которые будут интересны каждому

В военных фильмах авторы могут переборщить с героикой, из-за чего солдаты будут идти под огнем, получать лишь царапины и снова спешить в бой. К реальным военным действиям такие кадры не всегда имеют отношение. Но есть фильмы, в которых военные являются людьми. Там они могут уставать, допускать ошибки и испытывать эмоции. В подборке от обозревателя Amusement Park Films на сайте ixbt.com как раз предложено именно такое кино.

Пленный (2008) 18+

Действия в фильме происходят во время чеченской кампании. Двое солдат должны доставить пленного, который поможет им выйти к своим. Кажется, что все очевидно, но дорога становится для них большой проблемой, ведь чувствовать себя в безопасности не получается. Главные герои очень отличаются друг от друга, при этом и пленного нельзя назвать безликой персоной. Здесь есть усталые люди, жара, дорога и постоянная тревога. Во время пути героям придется делать выбор между приказами и реальной ситуацией.

Ливан (2009) 18+

Значительная часть фильма происходит внутри израильского танка во время Ливанской войны. Солдаты получают приказ произвести осмотр населенного пункта, который подвергался атаке. Экипаж прежде не сталкивался с такими задачами, из-за чего у него мало уверенности. У зрителя возникает ощущение, что он находится в танке вместе с героями. Есть приказ, а что происходит вокруг, приходится догадываться из-за нехватки информации. Внутри танка случаются споры, при этом неопытность некоторых людей становится заметной. Такое поведение в фильме, возникновение неуверенности смотрится честно, из-за чего кино захватывает каждого зрителя.

На западном фронте без перемен (2022) 18+

Главный герой Паэль Боймер, а также его друзья решаются отправиться на фронт, так как считают войну путешествием. Но оказавшись в окопах Первой мировой, герои понимают, что реальность является другой. Им приходится выполнять приказы, пытаться выжить. Здесь нет превращения солдата в непобедимого профессионала, ведь главный герой теряет уверенность, испытывает плохие эмоции. Даже передышка не дает чувства спокойствия и безопасности.

Афганский излом (1991) 18+

События в фильме происходят в Афганистане. К десантникам направляют сына высокопоставленного военного, который хочет научиться воевать, но всем становится понятно, что для этого выбрано неправильное время. В фильме нет ощущения бесконечного движения вперед, так как даже в конце кампании люди не чувствуют себя в безопасности. Здесь можно увидеть сцены, которые основаны на реальной истории боевого подразделения.

Подводная лодка (1981) 16+

Действия фильма происходят на немецкой субмарине во время Второй мировой. Практически все сцены происходят внутри металлического корпуса. Здесь не получится увидеть речей перед атакой, красивых батальных сцен, так как все основано на приказах. Когда подлодку обнаруживают, то экипажу приходится прятаться на глубине, ждать завершения атаки. В этот момент много времени уделяется поведению людей, их словам, шуткам, действиям. Все понимают, что в любой момент их жизнь может закончиться. В фильме показана история, в которой люди выживают благодаря технике, дисциплине и случаю.

Война (2002) 18+

“После возвращения из плена Иван Ермаков оказывается дома, но вскоре о мирной жизни приходится только вспоминать. Чеченский боевик Аслан удерживает в плену несколько человек и требует выкуп, и Иван вынужден отправиться в Чечню для освобождения пленных. У него нет команды подготовленных бойцов, нет необходимого опыта. Рядом с ним оказываются разные люди с разными интересами”, - сообщает источник.

Режиссер показывает военные действия жестко и буднично. Неправильное решение способно привести к плохим последствиям. У каждого героя здесь есть своя мотивация.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова смотрела фильм “Пленный” (18+), а также “На западном фронте без перемен” (18+). Она признается, что российское кино впечатлило ее больше иностранного. Фильм 2022 года был снят по знаменитому произведению Ремарка, но с книгой он имеет мало общего.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какие сериалы смогут заинтересовать зрителя уже с первой серии.