Суп из сосисок: невероятно бюджетное и пикантное блюдо — готовится быстро

Суп является важной составляющей рациона многих народов, при этом в русской кулинарной традиции исторически преобладала похлебка. Предлагаем вашему вниманию рецепт оригинального и экономичного супа с сосисками.
Ингредиенты:
- Картофель — 4 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- сосиски — 4 шт.;
- вермишель — 50 г;
- лавровый лист — 1 шт.;
- зелень — по вкусу;
- вода — 2 л.
Порядок приготовления
Доведите воду до кипения и добавьте соль. Подготовьте картофель, очистив и нарезав его. Лук и морковь мелко нашинкуйте и обжарьте на подсолнечном масле.
Добавьте нарезанные сосиски к овощной зажарке и прогрейте их. В кипящий бульон с картофелем введите вермишель, овощную смесь, лавровый лист и перец. Варите в течение 5 минут.
Ранее мы рассказали, как приготовить закуску со свеклой и селедкой.