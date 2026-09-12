Суп из сосисок: невероятно бюджетное и пикантное блюдо — готовится быстро

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Что варить первым для вкусного супа — картофель или капусту: запомните раз и навсегда

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Лук и морковь никогда не жарю вместе — блюдо безнадежно испортится: почему и как правильно

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Тот самый молочный суп с вермишелью по советскому ГОСТу: никогда не остывает - кастрюлю лопают за 5 минут

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