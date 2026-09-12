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Суп из сосисок: невероятно бюджетное и пикантное блюдо — готовится быстро

Опубликовано: 12 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Суп из сосисок: невероятно бюджетное и пикантное блюдо — готовится быстро
Суп из сосисок: невероятно бюджетное и пикантное блюдо — готовится быстро
Городовой ру
Простой и максимально быстрый суп

Суп является важной составляющей рациона многих народов, при этом в русской кулинарной традиции исторически преобладала похлебка. Предлагаем вашему вниманию рецепт оригинального и экономичного супа с сосисками.

Ингредиенты:

  • Картофель — 4 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • сосиски — 4 шт.;
  • вермишель — 50 г;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • зелень — по вкусу;
  • вода — 2 л.

Порядок приготовления

Доведите воду до кипения и добавьте соль. Подготовьте картофель, очистив и нарезав его. Лук и морковь мелко нашинкуйте и обжарьте на подсолнечном масле.

Добавьте нарезанные сосиски к овощной зажарке и прогрейте их. В кипящий бульон с картофелем введите вермишель, овощную смесь, лавровый лист и перец. Варите в течение 5 минут.

Ранее мы рассказали, как приготовить закуску со свеклой и селедкой.

Автор:
Ксения Давыдова
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