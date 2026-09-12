До заморозков – обязательно: когда убирать свеклу – смотрим не на календарь

Когда убирать свеклу осенью 2026 года

Когда пора убирать свеклу - такой вопрос интересует многих дачников. Если поспешить, корнеплоды не успеют набрать сладость и будут плохо храниться, а если опоздать — они могут подмерзнуть или стать волокнистыми.

Сроки уборки

Когда убирать свеклу, зависит от ее сорта и продолжительности вегетации. Отсчитывать нужно от появления всходов.

Ранние сорта свеклы обычно готовы к уборке уже в августе.

Среднеспелые сорта поспевают через 80–100 дней, их обычно убирают в первой половине сентября.

Поздние сорта созревают в течение 100–135 дней. Их убирают в сентябре-октябре, пока не ударили заморозки.

Как определить, что свеклу пора убирать

На спелость корнеплода указывают и внешние признаки. Нижние листья начинают желтеть и усыхать, а розетка листьев разваливается в стороны. Верхняя часть свеклы, которая выступает над землей, приобретает характерные наросты и бугорки. Размер корнеплода должен соответствовать сортовым характеристикам (часто это диаметр около 5–7 см).

Идеальное время для уборки — сухой, прохладный и пасмурный день с температурой воздуха около +5...+15 градусов.

Личный опыт Артема Петрова

Корреспондент Артем Петров делится своим опытом: чтобы урожай свеклы пролежал долго, важно не только вовремя его собрать, но и правильно подготовить. Он срезает ботву острым ножом, оставляя черешки длиной 1–2 см. Затем Артём укладывает овощи в один слой на веранде на несколько часов или на сутки. А потом убирает в погреб на хранение.

Вывод

Главный секрет хорошего хранения свеклы — вовремя собранный урожай. Аккуратная уборка в сухой день и правильная подготовка — залог того, что урожай останется сочным и вкусным до самой весны.

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