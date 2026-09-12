До заморозков – обязательно: когда убирать свеклу – смотрим не на календарь

Когда пора убирать свеклу - такой вопрос интересует многих дачников. Если поспешить, корнеплоды не успеют набрать сладость и будут плохо храниться, а если опоздать — они могут подмерзнуть или стать волокнистыми.
Сроки уборки
Когда убирать свеклу, зависит от ее сорта и продолжительности вегетации. Отсчитывать нужно от появления всходов.
- Ранние сорта свеклы обычно готовы к уборке уже в августе.
- Среднеспелые сорта поспевают через 80–100 дней, их обычно убирают в первой половине сентября.
- Поздние сорта созревают в течение 100–135 дней. Их убирают в сентябре-октябре, пока не ударили заморозки.
Как определить, что свеклу пора убирать
На спелость корнеплода указывают и внешние признаки. Нижние листья начинают желтеть и усыхать, а розетка листьев разваливается в стороны. Верхняя часть свеклы, которая выступает над землей, приобретает характерные наросты и бугорки. Размер корнеплода должен соответствовать сортовым характеристикам (часто это диаметр около 5–7 см).
Идеальное время для уборки — сухой, прохладный и пасмурный день с температурой воздуха около +5...+15 градусов.
Личный опыт Артема Петрова
Корреспондент Артем Петров делится своим опытом: чтобы урожай свеклы пролежал долго, важно не только вовремя его собрать, но и правильно подготовить. Он срезает ботву острым ножом, оставляя черешки длиной 1–2 см. Затем Артём укладывает овощи в один слой на веранде на несколько часов или на сутки. А потом убирает в погреб на хранение.
Вывод
Главный секрет хорошего хранения свеклы — вовремя собранный урожай. Аккуратная уборка в сухой день и правильная подготовка — залог того, что урожай останется сочным и вкусным до самой весны.
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