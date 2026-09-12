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Рейтинг городов мира, где качество жизни лучше всего сочетается с доступными ценами: в списке есть и российские

Опубликовано: 12 сентября 2026 16:01
 Проверено редакцией
Рейтинг городов мира, где качество жизни лучше всего сочетается с доступными ценами: в списке есть и российские
Рейтинг городов мира, где качество жизни лучше всего сочетается с доступными ценами: в списке есть и российские
Городовой ру
Названы города с лучшими условиями для жизни

В базе данных Numbeo можно найти рейтинг городов по уровню жизни. При оценке специалисты исключили показатели, которые связаны с ценами, что позволило не учитывать доступность жизни дважды. Исследователи учли безопасность, ситуацию с транспортом, доступность медицинской помощи, климат, а также уровень загрязнения воздуха.

В список из 18 позиций, которые оказались самыми выгодными для жизни, вошло много европейских городов. В их число входит Сплит, Лиссабон, Вена, Валенсия, Рига, Прага, Порту, Варна и Братислава. Эти города Европы показывают высокие результаты на регулярной основе.

На качество жизни влияет не только уровень дохода, но и доступность медицины, умеренная городская застройка, развитая система общественного транспорта, а также безопасность. Стоит отметить, что эти важные пункты не требуют от жителей Европы таких расходов, как в Соединенных Штатах Америки.

Европа также может оказаться более дешевой, чем США, если учитывать стоимость оказания медицинских услуг и некоторых расходов. Следует заметить, что подобное преимущество распространяется не на все европейские города, сообщает naked-science.ru.

В топе среди 100 городов оказались и российские - Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Важное уточнение

Необходимо не забывать про ограничения, которые касаются представленного исследования. Индекс Numbeo построен на данных, предоставляемых пользователями. Из-за чего его значения не нужно считать вердиктом о том, в каких странах и городах следует жить.

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Автор:
Полина Аксенова
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