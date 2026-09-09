Палатки уходят в прошлое: вот как отдыхают на природе в 2026 году — новая система заменит загородный отель

Поездка на природу с ночевкой всегда ассоциировалась с многочисленными испытаниями из-за палатки. Туристы могли часами заниматься установкой дуг и кольев, распутыванием синтетических веревок. Спать в палатках было всегда неудобно и холодно.
Но осенью 2026 года произошел технологический скачок в индустрии загородного отдыха. Сейчас привычные палатки вытесняются новыми форматами туризма, где наблюдается сочетание пятизвездочного уюта и природной романтики. Теперь жители городов не желают терпеть неудобства в палатках ради отдыха у костра. Есть более технологичные варианты.
Подробнее о глэмпингах
Сейчас стали набирать популярность глэмпинги, которые обычно распологаются возле лесов, на берегах озер и полянах.
Туристы заселяются в просторные геодезические купола, сафари-тенты, где установлены полноценные двуспальные кровати. Из-за прозрачных стен и потолка появляется возможность наблюдать за звездным небом. Также в номерах есть санузлы с душем.
На территории глэмпинга можно найти чаны с родниковой водой и еловыми лапами, которые подогреваются. Путешественникам даже не придется брать с собой котелки, инструменты, еду, поэтому можно будет приехать налегке.
Автопалатки и надувные пневмомодули
Если туристы не хотят иметь привязку к базам отдыха, то можно рассмотреть другие варианты.
Первый вариант - пневмопалатки, которые возводятся за считанные минуты. В них нет пластиковых дуг или прочих хрупких деталей, а надуть конструкцию будет возможно с помощью насоса автомобиля.
- Конструкция расстилается на земле, после чего подключается к насосу.
- Благодаря давлению и подаче воздуха шатер с двумя комнатами может надуваться за две минуты.
- Во время сильного ветра надувные ребра лишь пружинят, а не ломаются, что позволит сделать пневмопалатку долговечной.
Также можно рассмотреть палатки-боксы, которые закрепляются на крыше автомобиля. Кофр открывается благодаря газлифтам всего за 30 секунд, из-за чего превращается в полноценную спальню.
Автопалатка позволяет обеспечить защиту от диких зверей, сырости, грязи. Достаточно поставить машину на локации с красивым видом, после чего насладиться отдыхом, сообщает pg12.ru.
Вывод
Привычные палатки уходят в прошлое, ведь теперь им на замену пришли глэмпинги, надувные пневмомодули и автопалатки. Благодаря этому отдых становится для россиян более комфортным, о чем прежде приходилось только мечтать.
Ранее портал “Городовой” рассказал, какой курорт выбрать для отдыха осенью.