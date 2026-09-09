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Палатки уходят в прошлое: вот как отдыхают на природе в 2026 году — новая система заменит загородный отель

Опубликовано: 9 сентября 2026 04:23
 Проверено редакцией
Палатки уходят в прошлое: вот как отдыхают на природе в 2026 году — новая система заменит загородный отель
Палатки уходят в прошлое: вот как отдыхают на природе в 2026 году — новая система заменит загородный отель
Городовой ру
Пора забыть про неудобные палатки - туристы смогли совместить природу с комфортом

Поездка на природу с ночевкой всегда ассоциировалась с многочисленными испытаниями из-за палатки. Туристы могли часами заниматься установкой дуг и кольев, распутыванием синтетических веревок. Спать в палатках было всегда неудобно и холодно.

Но осенью 2026 года произошел технологический скачок в индустрии загородного отдыха. Сейчас привычные палатки вытесняются новыми форматами туризма, где наблюдается сочетание пятизвездочного уюта и природной романтики. Теперь жители городов не желают терпеть неудобства в палатках ради отдыха у костра. Есть более технологичные варианты.

Подробнее о глэмпингах

Сейчас стали набирать популярность глэмпинги, которые обычно распологаются возле лесов, на берегах озер и полянах.

Туристы заселяются в просторные геодезические купола, сафари-тенты, где установлены полноценные двуспальные кровати. Из-за прозрачных стен и потолка появляется возможность наблюдать за звездным небом. Также в номерах есть санузлы с душем.

На территории глэмпинга можно найти чаны с родниковой водой и еловыми лапами, которые подогреваются. Путешественникам даже не придется брать с собой котелки, инструменты, еду, поэтому можно будет приехать налегке.

Автопалатки и надувные пневмомодули

Если туристы не хотят иметь привязку к базам отдыха, то можно рассмотреть другие варианты.

Первый вариант - пневмопалатки, которые возводятся за считанные минуты. В них нет пластиковых дуг или прочих хрупких деталей, а надуть конструкцию будет возможно с помощью насоса автомобиля.

  • Конструкция расстилается на земле, после чего подключается к насосу.
  • Благодаря давлению и подаче воздуха шатер с двумя комнатами может надуваться за две минуты.
  • Во время сильного ветра надувные ребра лишь пружинят, а не ломаются, что позволит сделать пневмопалатку долговечной.

Также можно рассмотреть палатки-боксы, которые закрепляются на крыше автомобиля. Кофр открывается благодаря газлифтам всего за 30 секунд, из-за чего превращается в полноценную спальню.

Автопалатка позволяет обеспечить защиту от диких зверей, сырости, грязи. Достаточно поставить машину на локации с красивым видом, после чего насладиться отдыхом, сообщает pg12.ru.

Вывод

Привычные палатки уходят в прошлое, ведь теперь им на замену пришли глэмпинги, надувные пневмомодули и автопалатки. Благодаря этому отдых становится для россиян более комфортным, о чем прежде приходилось только мечтать.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какой курорт выбрать для отдыха осенью.

Автор:
Полина Аксенова
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