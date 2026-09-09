Единственная деревня в России, которая вошла в список лучших в мире. Как тут живут люди

Российская деревня, которая смогла обойти 174 конкурента

Рядом с Москвой есть место, где время течет по-другому. В Тульской области находится деревня Бёхово, которая в 2021 году получила статус от Всемирной туристической организации ООН (UNWTO). Она оказалась в списке лучших деревень мира для путешествий. Российская деревня обошла 174 конкурента, при этом в финале оказались всего 44 населенных пункта. Бёхово являлось единственным, кто представлял РФ.

Здесь нет водопровода, газа и магазина, но место все-таки является особенным. Его называют жемчужиной аутентичного туризма. На это есть свои причины.

Как живут люди

На территории Бёхово проживает чуть больше 50 человек, но зимой численность снижается, так как некоторые уезжают. В населенном пункте отсутствует аптека, школа, центральные коммуникации. Купить продукты получится только в 5 км от деревни. Также здесь отсутствует проводной интернет, но многих только привлекает такая жизнь.

В Бёхово смогла сохраниться русская атмосфера. Здесь можно увидеть только деревянные избы, многие из которых являются памятниками архитектуры. Строить новые дома на территории населенного пункта запрещается, так как деревня относится к музею-заповеднику “Поленово”.

Основная достопримечательность

На территории Бёхово можно увидеть Троицкую церковь, которая была построена в 1906 году. Здание имеет белоснежный оттенок, зеленую кровлю, поэтому прекрасно вписывается в атмосферу деревни. Церковь является действующей.

Путешественники едут сюда ради тишины и местных пейзажей. С высокого берега Оки можно увидеть прекрасную панораму. Бескрайние леса, чистое небо, изгиб реки не оставят никого равнодушным.

Занятия для туристов

Во время прогулки по Бёхово не нужно никуда спешить, стоит пройтись по местным улицам, посетить Троицкую церковь и подняться на берег Оки.

Также нужно обязательно заглянуть в усадьбу Поленово. Она находится примерно в 15 минутах ходьбы от населенного пункта. Здесь будет возможность увидеть работы художника, узнать его историю.

На территории деревни есть несколько гостевых домов, в которых можно остановиться с ночевкой.

Как добраться

Самым удобным вариантом является автомобиль. Если ехать по трассе М-2 или Симферопольскому шоссе, то дорога из Москвы займет всего 2 часа.

Если машины нет, то стоит воспользоваться электричкой от Курского вокзала до станции “Тарусская”. Дальше придется вызвать такси.

Важное уточнение: в деревне нет магазинов, кафе, заправок, поэтому стоит заранее позаботиться о топливе и еде.

Почему это место является лучшим в мире

“Бёхово — история о том, что подлинная роскошь не в стекле и бетоне. Она в тишине, пространстве и бережном отношении к наследию. Отсутствие торговых центров и шумных развлечений здесь превращается в главное достоинство”, - сообщает progorod43.ru.

Вывод

Бехово подойдет для тех туристов, которым надоела городская суета. Здесь можно замедлиться, подышать воздухом настоящей России, а также понять, как жили предыдущие поколения людей.

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