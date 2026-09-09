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Яичница любит не сало и не масло, а другой ингредиент: белок сливочный, а корочка хрустящая

Опубликовано: 9 сентября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Яичница любит не сало и не масло, а другой ингредиент: белок сливочный, а корочка хрустящая
Яичница любит не сало и не масло, а другой ингредиент: белок сливочный, а корочка хрустящая
Городовой ру
Приготовление яичницы как искусство. Как пожарить яйца так, чтобы даже шеф-повар позавидовал.

Многие привыкли жарить яичницу на сливочном или растительном масле, а кто-то по старинке использует сало. Но профессиональные повара знают один секретный ингредиент, который делает завтрак более сливочным и насыщенным по вкусу. Это обычная сметана — доступный продукт, который есть в каждом холодильнике.

Как приготовить яичницу со сметаной

Положите столовую ложку сметаны на холодную или слегка разогретую сковороду. Включите небольшой огонь. Через несколько секунд сметана начнёт плавиться и равномерно распределяться по поверхности. Сразу разбивайте яйца — обычно 2–3 штуки на порцию. Посолите и жарьте в привычном режиме.

Сметана будет постепенно выпариваться, а молочный жир не даст яйцу прилипнуть к сковороде. Снизу образуется лёгкая золотистая корочка, а белок при этом останется мягким и воздушным.

Важное условие: не жарите на сильном огне. Сметана быстро подгорит и испортит вкус. Оптимальный режим — средний или чуть ниже среднего.

Попробуйте разные варианты:

  1. Добавьте сверху зелень или тёртый сыр за минуту до готовности.
  2. Замените сметану на жирный йогурт — получится менее калорийный вариант.
  3. Посыпьте яичницу свежемолотым перцем или паприкой для пикантности.
  4. Подавайте с ржаным тостом и свежими овощами.
Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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