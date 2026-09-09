Можно ли одновременно включать и Wi-Fi, и мобильный интернет: запомните раз и навсегда

Многие по привычке отключают мобильный интернет, когда подключаются к Wi-Fi. Боятся разряда батареи и неконтролируемого расхода трафика.

На деле современные смартфоны спокойно работают с двумя сетями одновременно. И отключать одну из них необязательно.

Как это работает и в чём польза

При активном Wi-Fi трафик идёт через него. Мобильная сеть не расходуется, пока Wi-Fi стабилен. Она становится активной только в двух случаях: если Wi-Fi пропал или сигнал слишком слабый. Это удобно: когда вы выходите из дома или отходите от роутера, соединение не рвётся — переход между сетями происходит автоматически.

Батарея не расходуется сильнее: современные чипсеты управляют двумя сетями без заметной нагрузки. Заряд уходит только на поддержание связи, а не на постоянный поиск сети.

На что обратить внимание в настройках

В настройках смартфона есть функция «Помощник Wi-Fi» или «Переключение на мобильные данные». Она разрешает устройству автоматически подключаться к сотовой сети, если Wi-Fi становится нестабильным. Именно из-за неё может незаметно уходить трафик. Проверьте и при необходимости отключите эту опцию.

Практическая польза: одноразовая настройка экономит трафик, сохраняет заряд и избавляет от ручного переключения сетей. Вы всегда остаётесь на связи, не думая о том, какой значок активен.

Вывод

Держите оба соединения включёнными. Смартфон сам выберет Wi-Fi как основной канал. Трафик не уходит, батарея не садится быстрее. Главное — отключите в настройках автоматическое переключение на мобильную сеть при слабом сигнале. Сделайте это один раз и забудьте о проблеме.

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