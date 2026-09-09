Васька, каналы и сфинксы: главное о самом загадочном острове Петербурга

Петербуржцы ласково зовут его «Васькой». Это огромный остров и особый мир со своей атмосферой.

Откуда взялось название?

Легенд про имя острова очень много. Одна говорит про влюбленных Василия и Василису. Другая — про артиллериста Василия Корчмина. Петр Первый отправлял ему письма с короткой припиской: «Василию на остров!».

Но историки разрушают эти романтичные версии. Остров назывался Васильевским еще в XV веке. Это зафиксировано в древних новгородских книгах.

Почему здесь линии, а не улицы?

Петр I хотел сделать из острова «северную Венецию». По его задумке, вместо улиц должны были быть каналы, а жители — передвигаться на лодках.

Каналы начали копать. Но идея провалилась. Вода застаивалась, каналы мелели, а жители просто сбрасывали туда мусор. В итоге их засыпали обратно.

Зато осталась необычная нумерация. Каждая сторона улицы — это отдельная «линия». Например, правая сторона — 2-я линия, а левая — уже 3-я.

Из-за дорогой земли дома здесь строили вплотную. Так появились знаменитые дворы-колодцы. А еще на острове спряталась улица Репина. Ее ширина — всего 5,5 метров. Это самая узкая улица в городе.

Стрелка, легенда о подносе и огонь на праздники

Стрелка — это мыс, который делит Неву на две части. Раньше здесь был главный торговый порт города.

Существует легенда про архитектора Тома де Томона. Он никак не мог придумать проект площади. Однажды его жена поставила на чертеж поднос с булочками и две чашки кофе. Так архитектор придумал Биржевую площадь и две Ростральные колонны.

Кстати, колонны никогда не работали как классические маяки. Они были скорее красивыми фонарями. Их украшают ростры — носы поверженных вражеских кораблей.

Интересный факт: Колонны действуют и сегодня. На праздники — например, на «Алые паруса» или День победы — на их вершинах зажигают гигантские факелы.

Египетские гости старше самого города

На Университетской набережной стоят настоящие древнеегипетские сфинксы. Им около 3500 лет. Они в десять раз старше самого Петербурга!

Их лица — это портреты фараона Аменхотепа III. Скульптуры выкупил в Египте русский путешественник Андрей Муравьев.

Рядом со сфинксами сидят бронзовые грифоны. У туристов есть поверье: если одной рукой схватить грифона за зуб, второй погладить его по голове и прошептать желание сфинксу — оно обязательно сбудется.

Первый музей и бесплатная водка

На Васильевском острове находится Кунсткамера — первый музей в России, основанный Петром I.

В Кунсткамере царь собирал редкие и странные вещи со всего мира. Но простые люди боялись ходить в музей. Говорят, что тогда Петр пошел на хитрость: каждому посетителю на входе бесплатно наливали рюмку водки или чашку кофе, пишет mir24.tv.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Васильевский остров получил мощную «подпитку» без лишних раскопок.