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Батарея телефона стареет в разы быстрее: виновата повседневная привычка

Опубликовано: 9 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Батарея телефона стареет в разы быстрее: виновата повседневная привычка
фото legion-media
Как не «убить» аккумулятор смартфона

Многие думают, что главная угроза для батареи — долгая зарядка, но на деле куда опаснее сочетание высокого уровня заряда и повышенной температуры. Из‑за этого аккумулятор стареет быстрее, а смартфон начинает садиться заметно раньше.

Почему ночная зарядка — не такая безобидная

Смартфон перестаёт получать ток при 100%, но долгое удержание батареи на максимальном уровне, особенно в тепле, ускоряет химическое старение литий‑ионного элемента. Сильнее всего вредит именно перегрев: он снижает ёмкость аккумулятора.

На температуру влияют жара в комнате, некачественные адаптеры, толстый чехол и активные приложения во время зарядки.

Когда нагрев становится проблемой

Если телефон ощутимо греется, это сигнал: нужно снять чехол и поставить устройство на твёрдую поверхность — так тепло уйдёт быстрее.

Особенно рискованна одновременная быстрая зарядка и тяжёлые задачи вроде игр: процессор и батарея греются вместе, и эффект складывается. Лёгкие действия (переписка, чтение) почти не повышают температуру.

Практические советы, чтобы батарея жила дольше

  • не оставляйте смартфон на зарядке всю ночь: лучше подпитывать его днём небольшими порциями;
  • держите уровень заряда в диапазоне 30–80%: это снижает нагрузку на аккумулятор;
  • используйте оригинальные или сертифицированные адаптеры и кабели — дешёвые блоки часто перегреваются;
  • снимайте чехол во время зарядки, особенно если телефон тёплый;
  • активируйте встроенные режимы защиты: на iPhone это Optimized Battery Charging, на Android — адаптивные функции, ограничивающие заряд до 80%.

Ранее «Городовой» рассказывал, где во время строительства дороги были обнаружены мешки с сокровищами.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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