Батарея телефона стареет в разы быстрее: виновата повседневная привычка

Как не «убить» аккумулятор смартфона

Многие думают, что главная угроза для батареи — долгая зарядка, но на деле куда опаснее сочетание высокого уровня заряда и повышенной температуры. Из‑за этого аккумулятор стареет быстрее, а смартфон начинает садиться заметно раньше.

Почему ночная зарядка — не такая безобидная

Смартфон перестаёт получать ток при 100%, но долгое удержание батареи на максимальном уровне, особенно в тепле, ускоряет химическое старение литий‑ионного элемента. Сильнее всего вредит именно перегрев: он снижает ёмкость аккумулятора.

На температуру влияют жара в комнате, некачественные адаптеры, толстый чехол и активные приложения во время зарядки.

Когда нагрев становится проблемой

Если телефон ощутимо греется, это сигнал: нужно снять чехол и поставить устройство на твёрдую поверхность — так тепло уйдёт быстрее.

Особенно рискованна одновременная быстрая зарядка и тяжёлые задачи вроде игр: процессор и батарея греются вместе, и эффект складывается. Лёгкие действия (переписка, чтение) почти не повышают температуру.

Практические советы, чтобы батарея жила дольше

не оставляйте смартфон на зарядке всю ночь: лучше подпитывать его днём небольшими порциями;

держите уровень заряда в диапазоне 30–80%: это снижает нагрузку на аккумулятор;

используйте оригинальные или сертифицированные адаптеры и кабели — дешёвые блоки часто перегреваются;

снимайте чехол во время зарядки, особенно если телефон тёплый;

активируйте встроенные режимы защиты: на iPhone это Optimized Battery Charging, на Android — адаптивные функции, ограничивающие заряд до 80%.

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