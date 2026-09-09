Намазка «Брежневская»: эту советскую закуску сметут со стола — любимое блюдо генсека

Рецепт селедочного масла имеет советское происхождение и, согласно преданиям, входил в число предпочтений Генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Эта закуска отличается простотой исполнения и высокими вкусовыми качествами.
Ингредиенты:
- сельдь соленая — 1 шт.;
- сливочное масло — 200 г;
- горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.
Процесс приготовления
Подготовьте сельдь: удалите кости и нарежьте филе на небольшие фрагменты (наличие икры в рыбе приветствуется). Сливочное масло предварительно доведите до мягкой консистенции.
Соедините все компоненты в чаше блендера и измельчите до получения однородной массы. Продукт готов к употреблению.
Рекомендуемый срок хранения готового селедочного масла в холодильнике составляет не более трех суток.