Намазка «Брежневская»: эту советскую закуску сметут со стола — любимое блюдо генсека

Новости по теме

Не икру и не оладьи: из всех кабачков готовлю масло - на вкус нежнее творожного сыра

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«Икра под стеклом, масло в сейфе — что с нами стало?» Петербуржцы о том, почему в магазинах воруют

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Теперь бутерброды только с маслом: насколько выросла стоимость красной икры

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3 ложки в фарш — и котлеты вкуснее, чем у шефа Ивлева: нежнее сливочного масла

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Гречка любит не соль, не масло, а другую специю: каша ароматная и рассыпчатая, а вкус ярче плова

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