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Намазка «Брежневская»: эту советскую закуску сметут со стола — любимое блюдо генсека

Опубликовано: 9 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Намазка «Брежневская»: эту советскую закуску сметут со стола — любимое блюдо генсека
Намазка «Брежневская»: эту советскую закуску сметут со стола — любимое блюдо генсека
Городовой ру
Не закуска, а просто песня

Рецепт селедочного масла имеет советское происхождение и, согласно преданиям, входил в число предпочтений Генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Эта закуска отличается простотой исполнения и высокими вкусовыми качествами.

Ингредиенты:

  • сельдь соленая — 1 шт.;
  • сливочное масло — 200 г;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.

Процесс приготовления

Подготовьте сельдь: удалите кости и нарежьте филе на небольшие фрагменты (наличие икры в рыбе приветствуется). Сливочное масло предварительно доведите до мягкой консистенции.

Соедините все компоненты в чаше блендера и измельчите до получения однородной массы. Продукт готов к употреблению.

Рекомендуемый срок хранения готового селедочного масла в холодильнике составляет не более трех суток.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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