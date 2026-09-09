Какой осенний месяц вам ближе? Выберите кошку, а мы расскажем про ваш характер

Экспресс-тест покажет, какой осенний месяц отражает ваш характер

Осенью хочется уюта, чая и немного замедлиться. У каждого осеннего месяца свой характер: сентябрь ещё тёплый и щедрый, октябрь — задумчивый и дождливый, а ноябрь — тихий и уютный. Эксперты портала о домашних животных pets-expert решили связать эти настроения с породами кошек и предлагаем вам пройти короткий тест. Выберите кошку, с которой вам спокойнее всего, и узнайте, какой осенний месяц вам ближе.

Задание

Перед вами три кошки разных пород. Выберите ту, которая вызвала у вас наибольший отклик. Доверьтесь первому впечатлению.

Сентябрь / Мейн-кун

Величественный и статный, мейн-кун с первого взгляда может показаться суровым. Но на самом деле этот гигант — настоящий добряк. Он сочетает внешнюю серьёзность с невероятной мягкостью и преданностью.

Ваш характер: Вы — опора для своих близких. Вы не разбрасываетесь словами, но каждое ваше действие ведёт к результату. Вы любите собирать людей за столом, дорожите традициями и умеете делать обычный день праздником. Как и сентябрь, вы держитесь за лето до последнего и согреваете окружающих, даже когда погода портится.

Октябрь / Русская голубая

Серебристая шерсть, зелёные глаза и спокойный, изучающий взгляд. Русские голубые не навязываются, но если вы заслужили их доверие, они становятся самыми преданными спутниками. Они наблюдают, анализируют и всегда знают, когда нужно появиться рядом.

Ваш характер: Вы — человек с богатым внутренним миром. Вы не ищете внимания толпы, но в кругу близких раскрываетесь как глубокий собеседник. Вы чувствуете осень: её туманы, дожди и закаты. Вы не боитесь меланхолии и умеете находить красоту в тишине. Ваша интуиция редко подводит — вы читаете людей без лишних слов.

Ноябрь / Шотландская вислоухая

Круглая мордочка, удивлённые глаза и мягкий характер. Эти кошки не шумят, не требуют постоянного внимания, но всегда оказываются рядом, когда это нужно. Как и ноябрь, они учат нас не торопиться и ценить покой.

Ваш характер: Вы — философ и хранитель домашнего уюта. Шумные компании вас утомляют, зато тёплый плед, книга и тихий вечер — ваша стихия. Вы умеете слушать, давать советы и создавать атмосферу безопасности. Вы не стремитесь быть в центре, но без вас мир кажется холоднее.

Бонус от эксперта pets-expert.ru

Какая бы порода ни оказалась ближе, помните: каждая кошка — индивидуальность, и вы тоже. Осень — это время замедлиться и прислушаться к себе, чтобы понять, чего на самом деле хочется, и побыть рядом с питомцем.

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