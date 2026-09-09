Почему овощи мокнут в погребе: настройка вентиляции до закладки урожая

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Мешок в погреб — и сырости больше не будет: народный метод борьбы с конденсатом и плесенью

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Без заморочек и танцев с бубнами: избавляюсь от влаги в погребе по-простому – урожай будет лежать годами

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Свёклу не варю часами: вот как готовлю овощ — сохраняются все полезные свойства корнеплода

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Пара сухих веточек — и мыши в погреб не суются: старый деревенский метод для защиты запасов

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