Почему овощи мокнут в погребе: настройка вентиляции до закладки урожая

Дачники по всей стране торопятся убрать последние овощи, но сбор — лишь половина дела. Самое сложное начинается потом: если в погребе неправильно настроена вентиляция, урожай быстро покрывается конденсатом и гниёт.
Почему овощи в погребе «плачут» и портятся
Чаще всего виноваты сразу несколько факторов: влажный урожай, отсутствие циркуляции воздуха, резкие перепады температур, капиллярная влага из грунта и конденсат на трубах.
Тёплый влажный воздух скапливается под потолком, остывает и оседает каплями на полках и ящиках. Даже идеально просушенные овощи начнут портиться, если воздух в помещении не обновляется.
Что обязательно учесть при закладке
- овощи перед хранением нужно хорошо просушить: влажная кожура насыщает воздух влагой и запускает гниение;
- температура в погребе должна держаться на уровне +2–4 °C, а влажность — 85–90 %;
- обязательна диагональная вентиляция: приточное отверстие внизу одной стены, вытяжное — под потолком в противоположном углу;
- разница высот между верхними точками труб должна быть не менее 2 м — это даёт устойчивую тягу без вентилятора;
- вытяжную трубу утепляют на выходе и ставят дефлектор — так не будет конденсата и осадков внутри канала.
Как проверить, что вентиляция работает
Самый простой способ — поднести зажжённую спичку к вытяжному отверстию: если пламя тянет внутрь, тяга есть. Если нет — можно добавить в канал маломощный вентилятор.
Также важно периодически осматривать стены и полки: при первых признаках сырости проводят сушку, отбраковывают подгнившие овощи и протирают поверхности раствором с марганцовкой или известью.
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