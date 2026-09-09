Живые канатные дороги Амазонки: какой длиной и весом обладают крупнейшие анаконды

Пять впечатляющих историй о встречах человека с чудовищами джунглей

В джунглях Южной Америки прячутся существа, внушающие ужас одним своим видом. Анаконды — гигантские змеи, вес которых может достигать двух сотен килограммов. Они могут охотиться на крупнейших животных континента. Десятилетиями ученые спорят о том, какой длины достигают эти чудища, о размерах которых ходят легенды. Pravda.ru сообщает о пяти самых впечатляющих особях, когда-либо встреченных в дикой природе.

Колумбийский рекордсмен

В 1944 году в Колумбии военный патруль под командованием генерала Дандона видел анаконду, длина которой, согласно свидетельствам, составила 11 метров 43 сантиметра. Эта особь была поймана, но не убита, на границе между Колумбией и Венесуэлой.

Зоолог Дмитрий Мельников отмечает, что настолько длинные змеи встречаются крайне редко, но оснований совсем не доверять свидетельским данным, нет. В джунглях анаконды могут достигать максимальных размеров.

Экспедиция Роберта Ламмона (Гайана, 1954)

Исследователь Роберт Ламмон наткнулся на огромную самку зелёной анаконды в болотах Гайаны. Рептилия была неподвижна после сытной охоты, что позволило точно измерить её.

Длина — 8,5 м

Масса — 180 кг

Обхват тела змеи был почти как талия взрослого мужчины. Эта находка подтверждает, что анаконды занимают вершину пищевой цепи в тропиках.

Бразильская чемпионка

В 1960 году в Бразилии поймали самку анаконды, которая до сих пор считается самой тяжёлой из официально зафиксированных.

Длина — 8,5 м

Масса — 227 кг

Мускулатура змеи была настолько мощной, что она могла задушить добычу весом со взрослого быка. Эксперт по поведению животных Павел Смирнов отметил, что масса более 200 кг является предельной для водных рептилий, однако вода помогает им сохранять подвижность, которая была бы невозможна на суше.

Ана-Юлия — новый вид из Эквадора (2024)

В начале 2024 года учёные описали новый вид — северную зелёную анаконду. Одна из особей, названная Ана-Юлия, стала известна благодаря генетическому анализу, подтвердившему её отличие от других видов на 5,5% ДНК.

Длина — 6,3 м

Масса — около 200 кг

Толщина её тела была сравнима с автомобильной шиной.

Находка на реке Шингу (Бразилия, 2016)

При строительстве плотины «Белу-Монти» в штате Пара рабочие обнаружили в гроте гигантскую змею. Она погибла во время взрывных работ.

Длина — около 10 м (по оценкам очевидцев)

Диаметр тела — около 1 м

Масса — оценивалась в 400 кг

Специалист Михаил Кравцов подчеркнул, что этот трагический случай напоминает о необходимости сохранения среды обитания и учёта биобезопасности при крупных стройках, чтобы не терять уникальных представителей мегафауны.

Таким образом, анаконды остаются одними из самых загадочных и впечатляющих хищников на планете. Их размеры и вес продолжают будоражить воображение исследователей и любителей природы, а новые открытия, такие как вид Ана-Юлии, доказывают, что мы еще далеки от полного понимания этих удивительных созданий.

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