Старую советскую мясорубку не выбрасывайте: переведите на новую “должность” — справится на отлично

Когда ручная мясорубка превосходит электрическую

Ручная мясорубка, даже если ей на смену куплена электрическая, не должна пылиться в шкафу. Она остается многофункциональным инструментом, который способен заменить несколько кухонных гаджетов. Пока современные хозяева увлечены электрическими моделями с десятками насадок, старая механическая помощница остаётся незаменимой в ряде ситуаций. Применение ей нашла и Юлия Высоцкая, о чем сообщила в своем канале.

Зачем нужна ручная мясорубка

Электрические приборы часто перебивают продукты в кашицу, не давая нужной текстуры. Ручная мясорубка позволяет регулировать степень измельчения, что важно для некоторых блюд. Через крупную решётку удобно пропускать:

рыбу и печень;

варёное мясо;

отварные овощи для запеканок;

варёную фасоль или нут — для намазок.

Также с её помощью можно превратить подсушенный хлеб в панировочную крошку: достаточно нарезать его кусочками и пропустить через прибор.

Преимущества ручной мясорубки

В отличие от электрических моделей, механическая мясорубка не зависит от электросетей. Это очень ценно летом и осенью на даче, когда, например, нужно варить сок и делать другие заготовки. К тому же, она позволяет точно контролировать консистенцию продукта, чего сложно добиться с помощью мощного мотора.

Где применить мясорубку кроме кухни

Даже если вы перешли на электрическую модель, старую отнесите в огород или мастерскую. Из неё получается отличный измельчитель: размоченная бумага или картон для поделок. На даче её приспосабливают для переработки мягких растительных отходов — ботвы, листьев и сорняков — перед закладкой в компост.

В комментариях многие хозяйки отметили, что активно используют ручную мясорубку дома и на даче, несмотря на наличие современной.

"Много лет имеется электромясорубка, но ручная всегда в шкафчике , на своём месте. Когда нужно немного пропустить , то пользуюсь ручной".

"Достала старую мамину мясорубку, восхитилась, после электрической, мыть быстро, крутит нежно, вспоминаю молодость, советские вещи это круто, качественно и навсегда".

"На даче мясорубка 1956 г выпуска. Очень даже нравится. Тоже со светом проблемы".

Вывод

Старая ручная мясорубка — не архаизм, а помощник, который выручает, когда нужно приготовить блюдо с определённой текстурой, поработать без электричества или утилизировать отходы на участке. Прежде чем отправить её на свалку, стоит присмотреться к ней повнимательнее — возможно, она ещё послужит в новом качестве.

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