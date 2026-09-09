«Десятки» больше не нужны: Петербург прощается с последней раздражающей деталью у входа в магазин

Сеть «Лента» объявила, что полностью уберет монетоприемники с тележек. Почти везде их уже сняли, а последние магазины на Северо-Западе избавятся от них к 2027 году, сообщает "ДП" со ссылкой на пресс-службу магазина.
Мелочи больше нет
Замки на тележках перестали работать так, как задумывалось. Главная причина — мы почти забыли, как выглядят наличные деньги. Мы платим картами, смартфонами или по QR-коду. Поиск монетка в 10 рублей превратился в головную боль.
Если у человека нет монеты, он берет обычную пластиковую корзину. А в корзину много не поместится. В итоге покупатель берет меньше товаров, и магазин теряет выручку.
Убрать замки оказалось выгоднее, чем заставлять людей искать мелочь, рассказали эксперты изданию.
Зачем их вообще ставили?
Механические замки придумали в Европе еще в 1980-х годах. В Россию они массово пришли вместе с иностранными сетями вроде «Ашана».
Тогда замок решал сразу три проблемы:
- Порядок на парковке. Люди сами возвращали тележки на место, чтобы вернуть свою монетку.
- Безопасность. Брошенная на парковке тележка могла покатиться и поцарапать чужую машину.
- Экономия. Магазинам не нужно было нанимать много сборщиков, которые бегают по всей парковке.
Камеры и умные колеса вместо замков
Как же магазины защищают тележки сейчас? На смену железным замкам пришли умные технологии.
- Магнитные блокираторы. По периметру парковки под асфальтом прокладывают специальный кабель. Если попытаться вывезти тележку за эту линию, её колеса просто заблокируются.
- Умные камеры. Видеоаналитика следит за парковкой и сигнализирует охране, если кто-то катит тележку к остановке или во дворы.
- Умные тележки. В крупных городах уже тестируют тележки со встроенными сканерами и экранами. Они сами взвешивают товар и считают сумму покупки. Вряд ли кому-то придет в голову утащить такое дорогое устройство домой.
Что еще исчезает из супермаркетов?
Отмена замков — это часть большого тренда. Магазины становятся проще и удобнее для человека.
Вспомните шкафчики для хранения сумок на входе. Раньше туда заставляли прятать даже дамские сумочки, хотя за сохранность вещей никто не отвечал. Сейчас такие ячейки массово убирают — они только создают очереди и вызывают недоверие.
То же самое произошло и с пакетами. Сначала их давали бесплатно, потом сделали платными.
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