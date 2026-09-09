«Десятки» больше не нужны: Петербург прощается с последней раздражающей деталью у входа в магазин

Магазин "Лента" избавится от монетоприемников на тележках к 2027 году.

Сеть «Лента» объявила, что полностью уберет монетоприемники с тележек. Почти везде их уже сняли, а последние магазины на Северо-Западе избавятся от них к 2027 году, сообщает "ДП" со ссылкой на пресс-службу магазина.

Мелочи больше нет

Замки на тележках перестали работать так, как задумывалось. Главная причина — мы почти забыли, как выглядят наличные деньги. Мы платим картами, смартфонами или по QR-коду. Поиск монетка в 10 рублей превратился в головную боль.

Если у человека нет монеты, он берет обычную пластиковую корзину. А в корзину много не поместится. В итоге покупатель берет меньше товаров, и магазин теряет выручку.

Убрать замки оказалось выгоднее, чем заставлять людей искать мелочь, рассказали эксперты изданию.

Зачем их вообще ставили?

Механические замки придумали в Европе еще в 1980-х годах. В Россию они массово пришли вместе с иностранными сетями вроде «Ашана».

Тогда замок решал сразу три проблемы:

Порядок на парковке. Люди сами возвращали тележки на место, чтобы вернуть свою монетку.

Люди сами возвращали тележки на место, чтобы вернуть свою монетку. Безопасность. Брошенная на парковке тележка могла покатиться и поцарапать чужую машину.

Брошенная на парковке тележка могла покатиться и поцарапать чужую машину. Экономия. Магазинам не нужно было нанимать много сборщиков, которые бегают по всей парковке.

Камеры и умные колеса вместо замков

Как же магазины защищают тележки сейчас? На смену железным замкам пришли умные технологии.

Магнитные блокираторы. По периметру парковки под асфальтом прокладывают специальный кабель. Если попытаться вывезти тележку за эту линию, её колеса просто заблокируются. Умные камеры. Видеоаналитика следит за парковкой и сигнализирует охране, если кто-то катит тележку к остановке или во дворы. Умные тележки. В крупных городах уже тестируют тележки со встроенными сканерами и экранами. Они сами взвешивают товар и считают сумму покупки. Вряд ли кому-то придет в голову утащить такое дорогое устройство домой.

Что еще исчезает из супермаркетов?

Отмена замков — это часть большого тренда. Магазины становятся проще и удобнее для человека.

Вспомните шкафчики для хранения сумок на входе. Раньше туда заставляли прятать даже дамские сумочки, хотя за сохранность вещей никто не отвечал. Сейчас такие ячейки массово убирают — они только создают очереди и вызывают недоверие.

То же самое произошло и с пакетами. Сначала их давали бесплатно, потом сделали платными.

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