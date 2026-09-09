Дождь и надежда на воскресенье: Петербург накроет южный циклон с похолоданием до +15 °C

Петербуржцев ждут резкие температурные скачки и приход мощного циклона.

Жители Петербурга привыкли к капризам погоды, но середина этой недели удивит даже бывалых.

Среда: успейте поймать тепло

Сегодняшний день — настоящий подарок. В городе очень тепло: воздух прогреется до +21…+23 °C.

К нам пришел теплый воздух с запада. Из-за этого кое-где могут пройти небольшие короткие дожди. Но они совершенно не испортят прогулку. Теплая погода продержится до самой ночи.

Четверг: с юга к нам мчится очередной активный циклон

Он несет с собой кучу туч и обильные осадки.

Днем в Петербурге пойдет дождь, а по области местами зарядят настоящие ливни. Вместе с водой придет и похолодание: столбики термометров опустятся до +16…+18 °C, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Пятница и суббота: серые и сырые дни

В конце рабочей недели и начале выходных позитива мало. Город погрузится в классическую питерскую хмурость.

Ожидаются постоянные дожди, а температура застрянет на отметке около +15 °C. Южные циклоны обычно приносят не только сырость, но и скачки атмосферного давления.

Воскресенье: свет в конце туннеля

К концу недели циклон наконец-то начнет терять силу.

В воскресенье дождей станет значительно меньше. Воздух прогреется до приятных +15…+17 °C. Полноценной жары ждать не стоит, но погулять в парке уже получится.

Совет на дни с циклоном: одевайтесь по принципу «капусты» и всегда держите в сумке зонт или дождевик. Погода меняется очень быстро!

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет петербуржцев перед резким похолоданием.