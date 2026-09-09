Новая жизнь «Крестов»: легендарную тюрьму Петербурга начали превращать в культурный центр

Важной частью проекта станет интеграция территории «Крестов» в городскую и туристическую инфраструктуру.

На Арсенальной набережной Петербурга начались большие перемены. Знаменитые «Кресты», куда ещё недавно водили экскурсии, официально закрыли, сообщили в Смольном.

Но не для того, чтобы забросить. Здесь запускают масштабную реставрацию. Скоро бывшая тюрьма превратится в новое модное место для прогулок и отдыха.

Из мрачного прошлого — в будущее

«Кресты» — объект легендарный. Комплекс из красного кирпича построили в конце XIX века. Своё название он получил из-за формы корпусов: сверху они выглядят как два соединённых креста.

В этих стенах в свое время сидели поэт Иосиф Бродский, маршал Константин Рокоссовский и Лев Гумилёв — сын Анны Ахматовой.

В 2017 году всех заключённых перевели в новый изолятор в Колпино. Старое здание опустело и долго ждало своей судьбы. Теперь его решили полностью переосмыслить.

Что откроют внутри?

Главная идея — сохранить историческую архитектуру, но наполнить её новой жизнью. Никаких решёток и мрачной атмосферы. На территории появится современный городской квартал.

Вот что там планируют сделать:

Музей, где расскажут историю этого места.

Уютный отель.

Рестораны, кафе и гастрономические зоны.

Пространства для работы, учебы и творчества.

Зоны для прогулок и отдыха.

Строители уже получили разрешение и взялись за первые здания: бывшие дома надзирателей, входную группу, здания бани и прачечной.

Как туда добраться?

Разработчики проекта хотят легко вписать «Кресты» в жизнь города. Чтобы людям было удобно добираться, через шумную Арсенальную набережную построят подземный пешеходный переход.

Но самое интересное — к комплексу можно будет приплыть на кораблике. На Неве сделают специальный причал «Кресты». Он станет частью популярных водных маршрутов Петербурга.

Зачем это городу?

Для Петербурга это не просто стройка, а способ спасти уникальный памятник архитектуры. Здания перестанут разрушаться и начнут приносить пользу.

Кроме того, в новом кластере появится больше тысячи рабочих мест. Проект уже одобрили эксперты по культурному наследию, а городские власти подписали соглашение с инвесторами.

Совсем скоро «Кресты» перестанут ассоциироваться с лишениями и превратятся в ещё одну яркую достопримечательность Северной столицы.

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