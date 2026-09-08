Чужие руки так и не прижились: ученые по микрочастицам раскрыли главный секрет Венеры Таврической

У знаменитых скульптур тоже есть своя биография. Статуя Венеры Таврической живет в Эрмитаже уже давно, но до сих пор хранит множество тайн.
Недавно ученые и искусствоведы объединились, чтобы раскрыть главный секрет античной красавицы — и у них это получилось.
Мрамор для избранных
Долгое время исследователи только догадывались, из чего изваяли скульптуру. Определить породу «на глаз» невозможно. На помощь музейщикам пришли геологи и химики. Они сравнили образцы статуи с пробами из двадцати древних месторождений.
Результат подтвердил самые смелые догадки. Венера сделана из паросского мрамора, рассказала заведующая отделом античного мира Эрмитажа Анна Трофимова, передает ТАСС.
В Античности этот материал с греческого острова Парос считался самым дорогим и престижным. Он белоснежный, мелкозернистый и будто светится изнутри. Из него создавали только самые изысканные шедевры.
Не настолько древняя, как думали
Раньше считалось, что статуя — это греческий оригинал II века до нашей эры. Но новые исследования пошатнули эту версию.
Сейчас ученые уверены: перед нами римская работа эпохи Антонинов. Ее создали примерно в 140–150 годах нашей эры. Впрочем, менее ценной статуя от этого не стала.
Как Венера попала в Россию и потеряла руки
Венера Таврическая — первая античная статуя в нашей стране. Ее откопали в Риме в 1718 году при раскопках древних терм. Новость быстро дошла до Петра I. Российский император был буквально заворожен античностью и приказал выкупить скульптуру любой ценой.
В 1720 году Венера прибыла в Петербург. Для жителей той эпохи нагая богиня стала настоящим шоком. Сначала статуя стояла в Летнем саду, затем переехала в Таврический дворец, а с 1852 года обосновалась в Эрмитаже.
Уже при раскопках у статуи не было рук. Ее пытались «починить» дважды. Сначала руки приделали итальянские мастера, а позже свою версию предложили российские реставраторы.
Но обе попытки признали неудачными. Детали смотрелись чужеродно, и их решили снять.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Эрмитаж забрал сразу две главные награды страны.