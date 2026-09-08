Чужие руки так и не прижились: ученые по микрочастицам раскрыли главный секрет Венеры Таврической

Ученые выяснили, из какого камня изваяли «безрукую» Венеру.

У знаменитых скульптур тоже есть своя биография. Статуя Венеры Таврической живет в Эрмитаже уже давно, но до сих пор хранит множество тайн.

Недавно ученые и искусствоведы объединились, чтобы раскрыть главный секрет античной красавицы — и у них это получилось.

Мрамор для избранных

Долгое время исследователи только догадывались, из чего изваяли скульптуру. Определить породу «на глаз» невозможно. На помощь музейщикам пришли геологи и химики. Они сравнили образцы статуи с пробами из двадцати древних месторождений.

Результат подтвердил самые смелые догадки. Венера сделана из паросского мрамора, рассказала заведующая отделом античного мира Эрмитажа Анна Трофимова, передает ТАСС.

В Античности этот материал с греческого острова Парос считался самым дорогим и престижным. Он белоснежный, мелкозернистый и будто светится изнутри. Из него создавали только самые изысканные шедевры.

Не настолько древняя, как думали

Раньше считалось, что статуя — это греческий оригинал II века до нашей эры. Но новые исследования пошатнули эту версию.

Сейчас ученые уверены: перед нами римская работа эпохи Антонинов. Ее создали примерно в 140–150 годах нашей эры. Впрочем, менее ценной статуя от этого не стала.

Как Венера попала в Россию и потеряла руки

Венера Таврическая — первая античная статуя в нашей стране. Ее откопали в Риме в 1718 году при раскопках древних терм. Новость быстро дошла до Петра I. Российский император был буквально заворожен античностью и приказал выкупить скульптуру любой ценой.

В 1720 году Венера прибыла в Петербург. Для жителей той эпохи нагая богиня стала настоящим шоком. Сначала статуя стояла в Летнем саду, затем переехала в Таврический дворец, а с 1852 года обосновалась в Эрмитаже.

Уже при раскопках у статуи не было рук. Ее пытались «починить» дважды. Сначала руки приделали итальянские мастера, а позже свою версию предложили российские реставраторы.

Но обе попытки признали неудачными. Детали смотрелись чужеродно, и их решили снять.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Эрмитаж забрал сразу две главные награды страны.