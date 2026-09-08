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Пожилым водителям нужно быть начеку: до какого возраста разрешено водить авто – ГАИ дала четкий ответ

Опубликовано: 8 сентября 2026 15:34
 Проверено редакцией
Пожилым водителям нужно быть начеку: до какого возраста разрешено водить авто – ГАИ дала четкий ответ
Пожилым водителям нужно быть начеку: до какого возраста разрешено водить авто – ГАИ дала четкий ответ
Городовой ру
До какого возраста разрешено управлять автомобилем и как понять, что уже пора положить права на полку

Многие пожилые водители беспокоятся: не лишат ли прав после 70 лет? Госавтоинспекция дала официальный ответ: жёсткой возрастной планки в российском законодательстве нет.

Решает здоровье, а не возраст

Права не аннулируют по достижении 70, 80 или 90 лет. За руль может сесть человек любого возраста, если здоровье позволяет. Решающий критерий — заключение медкомиссии, а не паспорт.

Врачи оценивают зрение, неврологическое состояние, психику. При выявлении опасных заболеваний права могут изъять независимо от возраста.

Что изменилось в 2026 году

Для пожилых водителей требования ужесточились:

  1. Отменено автоматическое продление прав без медкомиссии. Теперь права меняют в общем порядке, штраф за просрочку — 5–15 тыс. рублей.
  2. Бумажные справки больше не действуют — только электронные. Это исключает покупку фиктивных документов.
  3. Водители старше 65 лет проходят психофизиологические тесты — проверку реакции, памяти, внимания и координации.

Кто опаснее на дороге

Возраст сам по себе не делает водителя опасным. Пожилые реже превышают скорость и нарушают правила. Угрозу создаёт конкретное состояние здоровья: слабое зрение, замедленная реакция, скрытые болезни. Их и должна выявлять медкомиссия.

Вывод

Верхнего возрастного предела для вождения в России нет. Главное — здоровье и регулярное прохождение медкомиссии. С 2026 года справки только в электронном виде, а для водителей старше 65 лет — обязательные психотесты.

Отзывы

«Мне 72, езжу каждый день. Переживала за права, но в ГИБДД объяснили — возраст не при чём, главное здоровье. Всё сдала, спокойна», — делится Надежда Петровна, автомобилистка с 35-летним стажем из Воронежа.

«Отцу 78, он за рулём. Очень дисциплинированный водитель. Новые тесты для пожилых — правильное решение, но здоровье важнее цифр», — рассказал обеспокоенный Александр из Московской области.

Ранее "Городовой" рассказывал, как правильно выбирать зимнюю резину.

Автор:
Алина Владимирова
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