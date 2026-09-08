Пожилым водителям нужно быть начеку: до какого возраста разрешено водить авто – ГАИ дала четкий ответ

Пожилым водителям нужно быть начеку: до какого возраста разрешено водить авто – ГАИ дала четкий ответ Городовой ру

До какого возраста разрешено управлять автомобилем и как понять, что уже пора положить права на полку