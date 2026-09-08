Как Петербург чтит память о блокаде: зелёно-оливковые мосты, картины на домах и семейные архивы

Северная столица зажжёт зелёные лучи на Дворцовом.

8 сентября — особая и скорбная дата для Санкт-Петербурга. Именно в этот день в 1941 году вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо. Начались почти 900 дней голода, холода и постоянных обстрелов.

Сегодня город вспоминает тех, кто защищал его и пытался выжить в нечеловеческих условиях.

В честь этого дня Петербург применит особое световое оформление и вспомнит личные истории блокадников.

Мосты в цветах надежды и мужества

Главные мосты города — Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура — подсветят особыми цветами. Они окрасятся в оливковый и зелёный. Это цвета ленты Ленинградской Победы, сообщили в Смольном.

Подсветку включат ровно в 20:00. Она прогорит до 5:45 утра 9 сентября.

Живые картины на стенах домов

С 8 по 10 сентября на глухих стенах зданий в разных районах Петербурга появятся световые проекции. Это не просто картинки, а реальные исторические документы.

На фасадах покажут фотографии и рисунки тех, кто сам жил в осажденном городе. В их числе — кадры знаменитого фотокора Бориса Кудоярова и зарисовки художника Якова Рубанчика.

Проекции можно будет увидеть по 10 адресам, включая Васильевский остров, Петроградскую сторону и Ломоносов.

История, которую делают люди

Память о блокаде — это не только красивые акции, но и строгие факты. Городские архивы продолжают пополняться историческими документами. На хранение приняли почти 4 тысячи новых дел, пишет ТАСС.

Среди них — карточки студентов и преподавателей ЛГУ, а также документы работников городских заводов времён войны.

Кроме того, в Петербурге собирают «Народный блокадный фонд». Любой житель может передать туда вещи из семейного архива:

старые письма и дневники;

пожелтевшие фотографии;

записанные воспоминания бабушек и дедушек.

Эти бумаги помогают восстанавливать судьбы людей, которые долгое время считались пропавшими без вести.

Ранее «Городовой» рассказывал, что показывали градусники в день начала блокады Ленинграда.