Как Петербург чтит память о блокаде: зелёно-оливковые мосты, картины на домах и семейные архивы

8 сентября — особая и скорбная дата для Санкт-Петербурга. Именно в этот день в 1941 году вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо. Начались почти 900 дней голода, холода и постоянных обстрелов.
Сегодня город вспоминает тех, кто защищал его и пытался выжить в нечеловеческих условиях.
В честь этого дня Петербург применит особое световое оформление и вспомнит личные истории блокадников.
Мосты в цветах надежды и мужества
Главные мосты города — Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура — подсветят особыми цветами. Они окрасятся в оливковый и зелёный. Это цвета ленты Ленинградской Победы, сообщили в Смольном.
Подсветку включат ровно в 20:00. Она прогорит до 5:45 утра 9 сентября.
Живые картины на стенах домов
С 8 по 10 сентября на глухих стенах зданий в разных районах Петербурга появятся световые проекции. Это не просто картинки, а реальные исторические документы.
На фасадах покажут фотографии и рисунки тех, кто сам жил в осажденном городе. В их числе — кадры знаменитого фотокора Бориса Кудоярова и зарисовки художника Якова Рубанчика.
Проекции можно будет увидеть по 10 адресам, включая Васильевский остров, Петроградскую сторону и Ломоносов.
История, которую делают люди
Память о блокаде — это не только красивые акции, но и строгие факты. Городские архивы продолжают пополняться историческими документами. На хранение приняли почти 4 тысячи новых дел, пишет ТАСС.
Среди них — карточки студентов и преподавателей ЛГУ, а также документы работников городских заводов времён войны.
Кроме того, в Петербурге собирают «Народный блокадный фонд». Любой житель может передать туда вещи из семейного архива:
- старые письма и дневники;
- пожелтевшие фотографии;
- записанные воспоминания бабушек и дедушек.
Эти бумаги помогают восстанавливать судьбы людей, которые долгое время считались пропавшими без вести.
Ранее «Городовой» рассказывал, что показывали градусники в день начала блокады Ленинграда.