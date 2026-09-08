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Сначала в розетку, затем к телефону: эксперты объяснили, почему важно правильно заряжать смартфон

Опубликовано: 8 сентября 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Сначала в розетку, затем к телефону: эксперты объяснили, почему важно правильно заряжать смартфон
фото legion-media
Как правильно заряжать смартфон

Зарядка смартфона стала настолько рутинной, что мало кто задумывается о последовательности действий.

Однако даже тут есть нюансы, которые помогают продлить жизнь устройству.

Порядок подключения имеет значение

Оптимальная схема проста: сначала вставляйте зарядный блок в розетку, затем подсоединяйте кабель к телефону. Адаптер успевает запуститься и стабилизировать ток до того, как энергия пойдет в аккумулятор.

Если делать наоборот — сначала кабель, потом розетку — катастрофы не случится, современные смартфоны имеют встроенную защиту. Но при регулярном повторении мелкие скачки напряжения могут постепенно изнашивать электронику.

Что действительно важнее последовательности

  • выбирайте оригинальный адаптер или сертифицированный аналог — дешевые блоки неизвестного производства дают нестабильный ток и перегружают аккумулятор;
  • периодически осматривайте кабель: заломы и повреждения изоляции ухудшают зарядку и создают риск;
  • если адаптер начал греться или смартфон теряет контакт с проводом — пора заменить оборудование;
  • не используйте visibly поврежденные провода и блоки с признаками неисправности.

Правильная последовательность подключения зарядки — это полезная привычка, но не критичная, - сообщает источник.

Куда важнее использовать качественный адаптер и целый кабель. Именно от этих вещей зависит, как долго прослужит аккумулятор.

Ранее «Городовой» рассказывал, как заставить тягу работать как мощный вентилятор.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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