Сначала в розетку, затем к телефону: эксперты объяснили, почему важно правильно заряжать смартфон

Зарядка смартфона стала настолько рутинной, что мало кто задумывается о последовательности действий.
Однако даже тут есть нюансы, которые помогают продлить жизнь устройству.
Порядок подключения имеет значение
Оптимальная схема проста: сначала вставляйте зарядный блок в розетку, затем подсоединяйте кабель к телефону. Адаптер успевает запуститься и стабилизировать ток до того, как энергия пойдет в аккумулятор.
Если делать наоборот — сначала кабель, потом розетку — катастрофы не случится, современные смартфоны имеют встроенную защиту. Но при регулярном повторении мелкие скачки напряжения могут постепенно изнашивать электронику.
Что действительно важнее последовательности
- выбирайте оригинальный адаптер или сертифицированный аналог — дешевые блоки неизвестного производства дают нестабильный ток и перегружают аккумулятор;
- периодически осматривайте кабель: заломы и повреждения изоляции ухудшают зарядку и создают риск;
- если адаптер начал греться или смартфон теряет контакт с проводом — пора заменить оборудование;
- не используйте visibly поврежденные провода и блоки с признаками неисправности.
Правильная последовательность подключения зарядки — это полезная привычка, но не критичная, - сообщает источник.
Куда важнее использовать качественный адаптер и целый кабель. Именно от этих вещей зависит, как долго прослужит аккумулятор.
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