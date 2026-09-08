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Незнакомые номера звонят и молчат: как работает схема и что будет, если ответить

Опубликовано: 8 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Незнакомые номера звонят и молчат: как работает схема и что будет, если ответить
фото legion-media
Молчаливые звонки: зачем звонят и что с этим делать

Звонок с незнакомого номера, после которого в трубке тишина, — ситуация неприятная и всё более частая.

За такой паузой нередко скрывается не ошибка, а проверка: мошенники и спамеры выясняют, активен ли номер.

В чём смысл «молчаливого» звонка

Главная цель таких вызовов — подтвердить, что номер принадлежит реальному человеку и на него реагируют. Для этого используют автоматические системы: они массово обзванивают номера и фиксируют факт ответа.

Если абонент берёт трубку, номер помечают как «живой» и позже могут использовать для спама, фишинга или попыток выманить личные данные, отмечает источник.

Иногда пауза возникает из‑за переключения на оператора — система сначала соединяет, потом ищет свободного сотрудника.

Как защититься: простые и рабочие советы

  • не вступайте в разговор при подозрительной тишине — проще сразу завершить вызов;
  • если ждёте важного звонка и вынуждены ответить, отключите микрофон и ничего не произносите;
  • установите приложение-фильтр — такие сервисы помечают номера, которые пользователи уже отмечали как спам;
  • при повторяющихся звонках не переходите по ссылкам из сообщений и ни в коем случае не сообщайте коды, пароли и банковские данные;
  • помните: одного сказанного «да» недостаточно, чтобы оформить кредит или украсть доступ, но лишний голос и сведения лучше не отдавать без необходимости.

«Молчаливые» звонки — это способ быстро собрать базу активных номеров для дальнейших атак. Лучшая защита — не затягивать разговор, использовать фильтры и не делиться личными данными. Простые привычки заметно снижают риск стать жертвой мошенников.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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