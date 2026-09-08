Сколько нужно для счастья? Жители Москвы и Петербурга рассказали о «справедливой» зарплате

Цены в магазинах растут, а вместе с ними и наши представления о нормальном доходе. Исследования показывают: понятие «честная зарплата» у жителей двух столиц заметно изменилось.
Столичный аппетит: Москва против Петербурга
Чтобы жить комфортно и не считать копейки от аванса до зарплаты, среднему москвичу сегодня нужно 165 тысяч рублей в месяц. И это уже «чистыми», после уплаты всех налогов.
В Санкт-Петербурге запросы чуть скромнее. Жители северной столицы называют справедливой сумму в 130 тысяч рублей, сообщает сервис SuperJob.
Разница в 35 тысяч вполне объяснима. В Москве дороже всё: от аренды жилья и проезда в транспорте до обычного похода в кафе.
Мужские и женские запросы: кто просит больше?
В городах мужчины оценивают свой труд дороже женщин.
- В Москве мужчины хотят получать около 190 тысяч рублей. Женщины согласны на 140 тысяч.
- В Петербурге разрыв еще заметнее: 158 тысяч у мужчин против 104 тысяч у женщин.
Эксперты объясняют это не только амбициями. Мужчины чаще претендуют на руководящие должности и смелее торгуются на собеседованиях. Кроме того, на них лежит роль главного добытчика в семье.
Айтишники вне конкуренции
Больше всех в двух столицах хотят получать программисты. Но самое интересное — рынок с ними полностью согласен!
- Москва: разработчики считают честной зарплату в 320 тысяч рублей. Работодатели готовы платить около 310 тысяч.
- Санкт-Петербург: запросы программистов — 270 тысяч рублей. И работодатели предлагают ровно эту же сумму.
Кто еще в топе по зарплатным ожиданиям?
За программистами с небольшим отставанием идут другие ценные кадры.
В Москве в топ-5 по запросам входят:
- Аналитики — 215 тысяч рублей.
- Инженерно-технические работники (ИТР) — 210 тысяч.
- Врачи и системные администраторы — по 205 тысяч.
- Менеджеры по закупкам и продажам — 190–195 тысяч.
В Санкт-Петербурге список выглядит так:
- Инженерно-технические специалисты — 175 тысяч.
- Маркетологи — 155 тысяч.
- Аналитики — 150 тысяч.
- Врачи — 148 тысяч.
Откуда берутся эти цифры?
Запросы людей растут не просто так. Реальность заставляет пересматривать личный бюджет.
Ключевая причина — инфляция. Продукты, одежда и коммуналка за последнее время ощутимо подорожали. Добавьте сюда ставки по ипотеке и стоимость аренды квартир.
В итоге сумма в 130–165 тысяч рублей сегодня выглядит не как роскошь, а как базовая планка для спокойной жизни. Она позволяет оплачивать чеки, откладывать на отпуск и иметь хоть какую-то подушку безопасности.
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