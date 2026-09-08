Французские ключи, крепостной гений и мощи на чердаке: удивительные детали в истории Казанского собора, который заложили 225 лет назад

Казанский собор - главный символ побед и веры Петербурга.

8 сентября — особенный день для России. В эту дату 225 лет назад в Петербурге заложили Казанский собор. Это не просто красивое здание в центре города. Это настоящее место силы, где переплелись история, вера и воинская слава.

Как римский собор стал русским чудом

Идея построить храм принадлежит императору Павлу I. Он хотел, чтобы собор был похож на собор Святого Петра в Риме. За работу взялся архитектор Андрей Воронихин. Удивительный факт: он был выходцем из крепостных крестьян, но смог стать гением архитектуры.

Собор строили только из российских материалов и только наши мастера. На строительство ушло 10 лет. В итоге Петербург получил величественный храм с огромной колоннадой, который узнает любой турист.

Главный памятник победы над Наполеоном

Казанский собор неразрывно связан с Отечественной войной 1812 года. В нем хранится главная святыня — чудотворная Казанская икона Божией Матери. Перед ней молился фельдмаршал Михаил Кутузов перед отъездом на фронт. И верил, что икона защитит Россию.

После победы собор стал настоящим музеем русской славы. Сюда привозили трофеи: захваченные французские знамена и ключи от взятых европейских городов. Позже здесь похоронили и самого Кутузова.

А у входа в храм установили памятники ему и генералу Барклаю-де-Толли.

Музей атеизма и тайны чердака

В советское время собор закрыли для верующих. Внутри открыли Музей истории религии и атеизма. Звучит парадоксально, но именно благодаря музею здание сохранилось.

В тяжелые дни блокады Ленинграда собор помогал людям выжить духовным образом. На выставках рассказывали о героях прошлого, подставляя плечо замерзающим горожанам.

Сотрудники музея совершили тихое подвижничество: они рисковали жизнью, но бережно хранили святые мощи. Например, мощи Серафима Саровского долго считались навсегда утерянными. Их случайно нашли прямо на чердаке собора уже в начале 90-х годов!

Собор сегодня

Сейчас Казанский собор снова открыт для всех. Сюда привозят великие православные святыни со всего мира, и к ним выстраиваются огромные очереди.

Совсем скоро, 12 сентября, от стен собора пойдет главный крестный ход города по Невскому проспекту.

Казанский собор — это не просто памятник из прошлого. Это живое сердце Петербурга, которое напоминает нам о стойкости, вере и великих победах нашей страны.

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