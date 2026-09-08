Неделя трезвости в Петербурге: где получить бесплатную помощь и как изменить жизнь

С 7 сентября в Петербурге стартовала акция по борьбе с алкоголем. Она приурочена к Всероссийскому дню трезвости, который у нас отмечают 11 сентября.
Интересный факт: этот праздник придумали ещё в 1913 году по инициативе Русской православной церкви, а сегодня это поводом задуматься о своём здоровье для каждого.
Бесплатные консультации врачей: 10 сентября
Главное событие недели пройдет 10 сентября, с 17:00 до 19:00.
В это время в наркологических кабинетах всех районов Петербурга можно будет поговорить с наркологом или психологом, сообщили в Смольном.
- Это бесплатно.
- Это анонимно. Никто не поставит вас на учёт.
- Прийти могут все: и те, кто сам борется с зависимостью, и их родственники. Врач поможет оценить ситуацию и подскажет, что делать дальше.
Как Петербург помогает справиться с зависимостью
Службы помощи работают во всех 18 районах города. Помощь — это не просто разговоры. Специалисты социальных центров помогают людям полностью вернуться к нормальной жизни.
Вам могут помочь:
- пройти социальную реабилитацию;
- восстановить утерянные документы;
- найти жильё и работу;
- выучиться на новую профессию.
Отдельное внимание уделяют близким: жить рядом с зависимым человеком — огромный стресс, и родственникам тоже нужна психологическая поддержка. В городе также активно работают некоммерческие организации и фонд «ДАР».
Выставка в Музее гигиены
С 7 по 13 сентября на Итальянской улице работает тематическая экспозиция. Там наглядно показывают, как алкоголь влияет на организм.
Для пенсионеров, детей до 7 лет, ветеранов, многодетных семей и военнослужащих вход бесплатный.
Почему мы пьём и чем занять себя вместо этого
Врачи напоминают: чаще всего за бокал берутся не от хорошей жизни. Алкоголь — это попытка заглушить тревогу, тоску и стресс. Но эффект длится недолго, а проблема только усугубляется.
Чем заменять выпивку?
Стресс никуда не уйдёт сам по себе, но его можно «переработать». Лучшие помощники в этом — регулярный спорт, интересное хобби, прогулки и чёткий режим дня.
А если вы чувствуете, что не справляетесь эмоционально — не бойтесь идти к специалистам. Спросить совета — это не слабость, а первый шаг к нормальной жизни.
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