Какие сидераты сеять в сентябре: агроном Давыдова раскрыла сроки и схему

Что успеет взойти до зимы и какие культуры точно нельзя сеять

В сентябре ещё есть время засеять участок сидератами до прихода морозов. Пустые грядки после уборки урожая не стоит оставлять без дела до весны.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала, какие растения-удобрители спасут почву от выветривания и сорняков, улучшат её состав и повысят плодородие. Ключевое условие — грамотно выбрать культуры и соблюдать очередность посадок.

Какие сидераты сеять в сентябре

Горчица белая — санитар и рекордсмен по скорости

Белая горчица — самый популярный осенний сидерат. Она прорастает уже при +2–3°C, а всходы выдерживают заморозки до –5°C. Горчица выделяет вещества, подавляющие фитофтору, паршу и фузариоз. Она также отпугивает проволочника и нематоду. За 30–40 дней наращивает пышную зелень, которая обогащает почву органикой и азотом.

Фацелия — универсальный морозостойкий вариант

Фацелия пижмолистная — культура-универсал, у которой нет общих болезней с овощными растениями. Всходы появляются через 3–5 дней, а зелень продолжает расти даже при –7–9°C. Фацелия раскисляет почву и привлекает полезных насекомых. Она подходит для любых грядок и любых предшественников.

Озимая рожь и овёс — для тяжёлых и запущенных почв

Злаки — лучший выбор для глинистых и плотных грунтов. Их мощные корни проникают на глубину до 1,5 метра, разрушая уплотнённые слои. Овёс обогащает почву калием и фосфором, а рожь подавляет рост сорняков и выдерживает самые суровые морозы. Весной их скашивают за 2–3 недели до посадки основных культур.

Бобовые — природная азотная фабрика

Люпин, вика, горох и кормовые бобы накапливают азот благодаря клубеньковым бактериям на корнях. Люпин поднимает фосфор и калий с двухметровой глубины, а вику лучше сеять в смеси с овсом или рожью, чтобы она не полегала. Бобовые особенно эффективны на песчаных и истощённых почвах.

Что нельзя сеять подряд

Главное правило: сидерат и последующая овощная культура не должны принадлежать к одному семейству. Есть еще ряд нюансов, которые нужно соблюдать.

Горчицу, редьку и рапс не сеют перед капустой, редисом, репой и рукколой — они накапливают килу и привлекают крестоцветную блошку.

После капусты, редиса и редьки сейте фацелию, овёс, рожь или вику.

После картофеля и томатов подойдут горчица, фацелия, овёс, люпин и вика.

После огурцов и кабачков — люпин, донник, фацелия или горчица.

После моркови и петрушки — фацелия, горчица, овёс или рожь.

После лука и чеснока — горчица, фацелия, вика или люпин.

Универсальная фацелия подходит после любых культур.

Как правильно сеять сидераты

"Очистите грядку от мусора и сорняков, взрыхлите верхний слой на 4–6 см. Рассыпьте семена (норму осенью увеличьте на 20–30% — рост будет менее интенсивным), заделайте граблями и слегка прикатайте. При отсутствии дождей полейте", - подсказала Ксения Давыдова читателям "Городового".

Сентябрьские сидераты не требуют заделки под зиму — стебли и листья образуют естественный слой мульчи, корни перегнивают, делая грунт пористым. Растительные остатки задерживают снег и предохраняют землю от глубокого промерзания.

Ранее "Городовой" рассказывал, как "излечить" почву от фитофторы.