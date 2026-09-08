Почему между железнодорожными рельсами начали устанавливать солнечные панели

К чему приведет швейцарский эксперимент

Швейцарская компания Sun-Ways нашла оригинальный способ добывать солнечную энергию — размещать фотопанели прямо внутри железнодорожной колеи.

Испытания запустили в 2025 году возле деревни Бютт, где на ста метрах действующего пути уложили 48 модулей. Панели устанавливают ниже рельсов, так что поезда проходят сверху без помех.

Как это устроено

Для укладки создали специальную путевую машину — она ездит по рельсам и заполняет пространство колеи панелями. За смену техника оборудует около тысячи квадратных метров.

Модули тонкие, но с усиленным корпусом: им приходится терпеть дрожание полотна, воздушные волны от составов и камни из насыпи.

Мощность тестовой установки — 18 кВт, за год она даст порядка 16 тысяч кВт-ч. Пока энергию отправляют в местную сеть, но позже планируют пустить на нужды самой железной дороги — освещение станций, сигналы, стрелки.

Вывод

Идея ставить солнечные панели между рельсами позволяет использовать уже занятую территорию без вырубки леса или отвода полей. Для России с ее 85 тысячами километров путей такой подход выглядит особенно перспективным. Пока батарей между рельсами у нас нет, но солнечная энергия на железной дороге уже применяется на вокзалах.

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