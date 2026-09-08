140 часов во мраке и 378 смертельных находок: водолазы и подводный робот очистили дно Ладоги

Спасатели достали из озера старые снаряды.

Ладожское озеро сегодня выглядит тихим и живописным. Но его дно до сих пор таит смертельную опасность. Больше 80 лет там лежат неразорвавшиеся снаряды времён Великой Отечественной войны.

Спасатели МЧС провели масштабную операцию и подняли на поверхность целую гору опасного железа.

Откуда на дне столько взрывчатки?

Во время блокады Ленинграда через Ладожское озеро проходила единственная нить, связывавшая осаждённый город со страной — легендарная «Дорога жизни». Летом снабжение и эвакуация шли на баржах и катерах.

Немецкая авиация и артиллерия непрерывно обстреливали советские суда. На дно уходили баржи с боеприпасами, затонули сотни кораблей Ладожской военной флотилии. Тысячи снарядов так и не попали на фронт, оставшись лежать в иле на десятки лет.

Смертельный риск для катеров и рыболовов

Такие «залежи» на дне создавали реальную угрозу. Зацепить снаряд мог случайный якорь гражданского катера, рыболовная сеть или судно. Из-за этого на некоторых участках Ладоги судоходство было просто опасным.

Месяц в холодной воде

Работы по очистке дна длились целый месяц. Для спасателей это тяжелый и опасный труд: видимость под водой минимальная, вода холодная, а каждый шаг требует максимальной осторожности.

Всего водолазы совершили 133 спуска и провели под водой больше 140 часов, сообщает МЧС по Ленинградской области. На помощь людям пришли технологии.

Дно сканировали специальными гидролокаторами, а в самые подозрительные места сначала отправляли подводных роботов. Всего в операции участвовали 25 человек.

Что удалось найти

За месяц со дна подняли 378 артиллерийских снарядов. Среди них:

241 снаряд калибра 76 мм;

61 снаряд калибра 107 мм;

74 снаряда калибра 122 мм;

2 тяжелых снаряда калибра 130 мм.

Каждый из них мог стать причиной большой трагедии. Все найденные боеприпасы аккуратно загрузили в спецтранспорт и вывезли на полигон «Туганы» в Ленинградской области, где их благополучно уничтожат.

Что дальше?

В этом году сезон подводных работ на Ладоге закрыт. В следующем году спасатели вернутся на Ладожское озеро и продолжат работу.

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