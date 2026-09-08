Хлеб из коры, стук метронома и имена во дворах: как Петербург вспоминает 872 дня блокады

8 сентября — особая дата для всей нашей страны. В этот день вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо фашистской блокады. Город оказался отрезан от внешнего мира. Начались 872 дня ада, голода, мужества и надежды.
872 дня голода и стойкости
Враг планировал полностью стереть Ленинград с лица земли. В ловушке оказались почти три миллиона человек.
Самым страшным временем стала первая блокадная зима. Сильные морозы, отсутствие отопления и водопровода. Паёк хлеба составлял всего 125 граммов в день для детей и служащих. В тяжёлый период в хлеб добавляли измельчённую сосновую кору.
Символом жизни в замерзшем городе стал ленинградский метроном. Его быстрый ритм по радио означал воздушную тревогу, а медленный — спасительный отбой. Город жил.
Ленинградцы не просто выживали — они работали на заводах, лечили раненых, спасали экспонаты Эрмитажа и даже играли симфонии.
В августе 1942 года в осажденном городе прозвучала знаменитая Седьмая симфония Шостаковича, которую позже назвали Ленинградской.
Спасительный прорыв и законный вердикт
Единственной связью с большой землей оставалась «Дорога жизни» через Ладожское озеро. Летом по ней ходили баржи, а зимой прямо по льду шли грузовики с хлебом. Под постоянными бомбежками водители спасали город от вымирания.
В январе 1943 года советские войска провели операцию «Искра» и прорвали кольцо. А ровно через год, 27 января 1944 года, Ленинград был освобожден полностью.
По официальным данным, за время блокады погибли сотни тысяч мирных жителей. Большинство из них умерли от голода. В 2022 году суд Санкт-Петербурга официально признал действия нацистов и их пособников геноцидом мирного населения.
Как Петербург помнит сегодня
Каждый год 8 сентября в городе проходят памятные мероприятия. Жители несут цветы к мемориалам на Пискаревском и Серафимовском кладбищах, а также к монументу на площади Победы.
Одна из самых трогательных традиций — акция «День памяти». На десятках площадок во дворах, у школ, в музеях и театрах люди читают вслух имена погибших блокадников.
В Эрмитаже и Русском музее списки зачитывают сотрудники и волонтеры. Из 650 тысяч известных имен за последние годы уже прочитали почти 175 тысяч, сообщает ТАСС.
Культура, которая хранит историю
К этой дате музеи подготовили специальные выставки. В Музее обороны и блокады Ленинграда показывают реальные дневники, газеты и плакаты тех лет. На мемориале «Дорога жизни» школьникам читают записи их сверстников, переживших осаду.
В театрах идут памятные спектакли. В «Балтийском доме» поставили благотворительную пьесу о сентябре 1941 года. На сцену выйдут не только актеры, но и известные петербуржцы, депутаты и общественные деятели.
Все собранные от продажи билетов деньги пойдут на строительство нового храма-памятника.
Блокада Ленинграда — это не просто страница из учебника истории. Это история о невероятной силе духа, которая оказалась сильнее голода и снарядов. И сегодня Петербург снова доказывает: никто не забыт и ничто не забыто.
Ранее «Городовой» рассказывал, что водолазы и подводный робот очистили дно Ладоги от снарядов времен войны.