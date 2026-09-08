Синоптики озадачили прогнозом: от тропических ливней до летней жары — Россия в погодном разрыве

Рекордные ливни в Поволжье, снег в Мурманской области и +30° в Оренбурге — начало недели принесло контрастную погоду в разные регионы России. Рассказываем, где ждать подтоплений, а где — летнюю жару до +31°.

Начало недели принесло в разные регионы страны экстремальные погодные явления. Холодный фронт, зажатый между европейским и азиатским антициклонами, вызвал волновые циклоны — зона ненастья растянулась от арктического побережья до Каспия. В то время как в одних областях фиксируют рекордные осадки и град, другие продолжают изнывать от летнего зноя, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Где бушует непогода

Ставрополье встретило град, Дагестан — сильный ветер с порывами до 26 м/с, что подтвердила метеостанция Махачкалы. В Мурманской области снег лёг на склоны Хибин выше 900 метров. Эпицентр стихии — Среднее Поволжье. В Ульяновской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях и Татарстане выпадет более половины сентябрьской нормы осадков.

В Ульяновске на квадратный метр выльется сразу три ведра воды — без подтоплений не обойдётся. В Самаре и Бузулуке не хватит нескольких миллиметров, чтобы обновить абсолютный рекорд осадков за месяц. Столь интенсивные ливни в Поволжье в сентябре случаются лишь раз в 25 лет.

Где сохраняется летняя жара

В Оренбурге воздух стабильно прогревается до +30, что объясняет вспышку ландшафтных пожаров в регионе. Лето не спешит прощаться и с Южной Сибирью: в Новосибирске в понедельник было +27, а тёплая погода запутала растения — в мегаполисе зацвела черёмуха.

В Омске солнечно и +29 — всего на градус ниже исторического максимума 1951 года. К концу недели жара усилится до +31, и шансы на обновление рекорда станут реальными.

Что ждёт Центральную Россию

В Москве к четвергу дневная температура повысится с сегодняшних до +25. Однако затем в регион придут более прохладные воздушные массы, и столбики термометров опустятся до +18...+20. В областях, попавших в зону антициклонов, напротив, воздух прогревается до +15...+20, а в Южной Сибири ожидается околорекордная жара +25...+30.

Вывод

Россию накрыла контрастная погода: Поволжье заливают рекордные ливни с градом, тогда как в Сибири и на Урале сохраняется летняя жара до +30. В Москве к четвергу потеплеет до +25, но затем похолодает до +18...+20.

Ранее мы рассказали подробнее о погоде на неделю.