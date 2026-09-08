В Петербург идет долгожданное тепло: чего ждать от погоды

Синоптик рассказал, какую погоду принесут в Петербург облака.

Погода в Петербурге снова меняется. В город пробирается мягкое и приятное тепло. Причина — циклон со стороны Скандинавии, который принес с собой нагретый воздух.

Что ждет нас сегодня?

Солнца будет немного. Небо затянет облаками, а кое-где прольется небольшой дождь. Зато на улице станет заметно комфортнее.

В самом Петербурге воздух прогреется до +18…+20°. В Ленинградской области термометры покажут от +15° до +20°. Ветер дует с юго-запада, он будет умеренным — до 9 метров в секунду, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Следим за давлением

Атмосферное давление начинает падать. Сегодня оно опустится до 756 мм ртутного столба. Это ниже привычной нормы.

Метеочувствительным людям стоит быть внимательнее к себе. Из-за скачков давления возможны легкая головная боль или сонливость. Налегайте на воду и не перегружайте себя делами.

В среду станет еще жарче

В среду потепление наберет полную силу. Ночь пройдет без холода: ожидается +13…+15°.

Днем город прогреется до отличных +21…+23°. Правда, местами пройдут кратковременные дожди.

Как одеваться и к чему готовиться?

Такая температура — отличный повод для долгих прогулок. Но забывать, где мы живем, не стоит. Наденьте что-то легкое, но возьмите с собой ветровку.

И обязательно прихватите зонт — короткий дождь может нагнать неожиданно. Ловите эти теплые дни, пока циклон радует нас комфортной погодой!

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