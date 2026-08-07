Прогноз погоды

Синоптики обновили прогноз: погода страны на выходных

На юге и в центре Европейской России сохранится солнечная и жаркая погода до +36°, в то время как Северо-Запад и Урал накроют циклоны с дождями и похолоданием. В Сибири и на Дальнем Востоке ожидаются ливни и грозы при температуре до +31°.