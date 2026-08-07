Прогноз погоды

Август не преподнесёт аномальной жары. Лето уходит мягко, без резких скачков, оставляя приятное послевкусие и напоминая, что осень уже совсем близко.
Сегодня в Северной столице сильный ветер.
Где увидят затмение: полная и частная фазы
В МЧС рекомендовали петербуржцам соблюдать меры безопасности при ухудшении погоды.
Теплее было только в 2014 году.
В пятницу — пик жары: в центре до +32°, на юге до +40°. К выходным холодный фронт принесёт ливни и похолодание до +23…+24°.
В Северной столице дожди и тепло.
Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в субботу.
Азорский антициклон определяет погоду: зной в средних широтах, свежесть на северных побережьях.
Город постепенно повышает температуру.
Средняя температура месяца составила +19,0 градуса.
В Россию приходит зной: на юге до +40°, в центре до +31°. К выходным — дожди и похолодание. Климат меняется на глазах.
Влияние барического максимума создает в Северной столице идеальную погоду.
Пока погоду в Северной столице определяет антициклон.
На юге и в центре Европейской России сохранится жаркая погода до +37°, тогда как Северо-Запад и Урал окажутся во власти циклонов с дождями и прохладой.
Столбик термометра покажет температуру ниже нормы.
Дожди уходят из Северной столицы.
Август — контрастный месяц без стабильности.
На юге и в центре Европейской России сохранится солнечная и жаркая погода до +36°, в то время как Северо-Запад и Урал накроют циклоны с дождями и похолоданием. В Сибири и на Дальнем Востоке ожидаются ливни и грозы при температуре до +31°.
В ночь на 1 августа в Петербурге пройдет атмосферный фронт с дождями и грозами.