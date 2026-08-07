Прогноз погоды

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Синоптик Позднякова: лето уходит мягко — пятница с грозами, выходные с солнцем, а август без аномалий Синоптик Позднякова: лето уходит мягко — пятница с грозами, выходные с солнцем, а август без аномалий
Август не преподнесёт аномальной жары. Лето уходит мягко, без резких скачков, оставляя приятное послевкусие и напоминая, что осень уже совсем близко.
07 авг 2026 09:34
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Синоптики обновили прогноз: погода страны на выходных Синоптики обновили прогноз: погода страны на выходных
На юге и в центре Европейской России сохранится солнечная и жаркая погода до +36°, в то время как Северо-Запад и Урал накроют циклоны с дождями и похолоданием. В Сибири и на Дальнем Востоке ожидаются ливни и грозы при температуре до +31°.
01 авг 2026 09:34
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