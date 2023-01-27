Прогноз погоды

Мерзнуть придется еще очень долго.
Россиянам озвучили неожиданный прогноз.
Стоит быть особенно внимательными.
Легко даст фору даже юным красоткам.
Начало декабря бьет погодные рекорды.
«Пушкинская» погода придет уже на этой неделе.
Будьте готовы.
Погода будет крайне обманчивой.
Пуховики доставать пока очень рано.
Приятный погодный сюрприз.
Еще есть время насладиться осенней погодой.
Пора доставать из шкафа все самые теплые вещи.
Такое случается крайне редко.
Похолодание неминуемо придет.
Подоспели хорошие новости для любителей уютных прогулок.
Переживать не стоит.
В столице последние теплые деньки.
Но не все так плохо.
Пригодятся куртки и шапки.
Появился полноценный прогноз.