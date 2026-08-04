Не жарко, не холодно, но с сюрпризами: чем запомнился июль в Петербурге

Средняя температура месяца составила +19,0 градуса.

Июль в Санкт-Петербурге выдался довольно ровным. Ярких погодных рекордов месяц не принес, но и скучным его назвать нельзя.

Погода несколько раз менялась на ходу: то теплело, то снова становилось прохладнее.

Температура близка к норме

Как рассказал в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, средняя температура воздуха в июле составила +19,0 градуса.

В общем списке такой показатель оказался лишь на 47-м месте. Если сравнивать с последними годами, месяц и вовсе получился далеко не жарким.

Но в целом температура все же держалась около нормы. А если смотреть по старым климатическим значениям, то июль оказался даже более чем на градус теплее.

Жары выше +30 градусов в Петербурге так и не было. Зато ночи тоже не стали холодными. Температура не опускалась ниже +10 градусов.

В течение месяца несколько раз теплая погода сменялась заметным похолоданием.

Дожди пришлись неравномерно

Осадков в июле выпало чуть больше нормы. Дождливых дней было 16. Особенно сильно город намок 11 и 12 июля. За эти два дня на Петербург вылилась почти половина месячной нормы осадков.

Именно эти ливни заметно повлияли на общую картину месяца. В остальном июль по количеству осадков оказался почти таким же, как в 2023 и 2024 годах.

Солнца было больше обычного

Зато с солнцем в июле повезло. Солнечное сияние превысило норму и составило 111,2% от привычного показателя. Для последних лет это довольно много.

Больше солнца в июле было только в 2025, 2021 и 2014 годах. Так что месяц получился не только дождливым, но и достаточно светлым.

Июль в Петербурге вышел средним по всем основным показателям. Без сильной жары, без холодных ночей, с чередованием тепла и прохлады. Дожди были, но солнца тоже хватало.

Ранее «Городовой» рассказывал,что Петербург оказался под защитой мощного антициклона.